رئيس شرطة لندن: التفاوتات العنصرية في نظام العدالة الجنائية “مخزية”

ضباط شرطة في ساحة البرلمان في لندن. 12 يوليو 2025. ا ف ب

لندن: ذكر رئيس شرطة العاصمة البريطانية لندن أن التفاوتات العنصرية في نظام العدالة الجنائية “مخزية” بالنسبة للندن.

وتحدث مارك رولي في برنامج “صباح الأحد مع تريفور فيليبس” على قناة “سكاي نيوز”، حيث قال إن التفاوت العنصري بين المشتبه بهم وضحايا الجريمة في العاصمة قضية “صعبة” بالنسبة لقوة الشرطة، حسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) اليوم الأحد.

وتابع مفوض شرطة العاصمة أن هناك تاريخاً بين الشرطة ومجتمعات السود، حيث ارتكبت الشرطة الكثير من الأخطاء “ونحن نرتكب الكثير من الأخطاء اليوم”.

وأضاف: “لكن ما زلنا نرتكب أخطاء. هذا أمر لا شك فيه”.

وتابع: “الغالبية العظمى من شعبنا طيبون. لكن هذا الإرث، مقترناً بمأساة وقوع بعض هذه الجرائم بشكل أكبر في مجتمعات السود، يُمثّل مشكلة حقيقية نظراً لأن هذا الإرث يثير القلق”.

(د ب أ)