رئيس شركة بوينغ يقاوم الدموع خلال كلمة ويعترف بالخطأ

واشنطن: قاوم الرئيس التنفيذي لشركة بوينغ الأمريكية لصناعة الطائرات ديف كالهون، الدموع وهو يقول إن الشركة يجب أن تعترف بأخطائها، مؤكدا مخاطر حادث بشأن السلامة، جدد التساؤلات بشأن جودة التصنيع.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الأربعاء عن كالهون قوله لموظفي بوينغ خلال اجتماع للشركة في مصنع طائرات 737 بالقرب من مدينة سياتل أمس الثلاثاء “سوف نتعامل مع هذا- رقم -1 الاعتراف بالخطأ.. سنتعامل معه (الحادث) بشفافية بنسبة 100% في كل خطوة من الطريق”.

وجاءت التصريحات خلال اجتماع لكل العاملين دعا إليه كالهون لتعزيز السلامة لتكون أهم أولويات الشركة بعدما انفصل باب عن طائرة من طراز “737 ماكس 9” الأسبوع الماضي أثناء الطيران، مما ترك فتحة كبيرة في جانب الطائرة”.

وقال كالهون “لدي أطفال، لدى أحفاد وأنتم كذلك” ،مشيرا إلى مشاهدة صور لهيكل الطائرة المتضرر “هذا الأمر مهم.. كل تفصيلة مهمة”.

وكانت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية قررت يوم السبت الماضي إخضاع طائرات من طراز “بوينج 737 ماكس 9″ لعمليات فحص فورية إثر الحادثة التي وقعت مع الطائرة التابعة لـ”طيران ألاسكا” الأمريكية.

وقالت الشركة إن الرحلة رقم 1282 التي شهدت الواقعة، كانت تقل 171 راكبا بالإضافة لطاقم من ستة أفراد من بورتلاند إلى أونتاريو.

(د ب أ)