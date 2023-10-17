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رئيس شعبة الاستخبارات الإسرائيلية: بداية الحرب كانت فشلا ذريعا في مهمتنا الأكبر

منذ 42 دقيقة

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القدس: قال رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أهارون هاليفا، الثلاثاء، إنه فشل في التحذير من هجوم “حماس” على مستوطنات ونقاط عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن هاليفا قوله في رسالة رسمية: “بداية الحرب كانت فشلاً استخباراتياً”.

وأضاف: “إدارة المخابرات العسكرية تحت قيادتي فشلت في التحذير من الهجوم الإرهابي الذي نفذته حماس” على حد تعبيره.

وتابع هاليفا: “فشلنا في مهمتنا الأهم، وأنا كرئيس لشعبة الاستخبارات العسكرية أتحمل المسؤولية الكاملة عن الفشل”.

وأردف: “ما يجب التحقيق فيه، سنحقق فيه بطريقة أعمق وأشمل، وسنستخلص النتائج، ولكن الآن، هناك مهمة واحدة فقط، وهي القتال والانتصار”.

وكانت تصريحات مشابهة صدرت في الأيام الماضية عن رئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي.

ولليوم الحادي عشر على التوالي، يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وأسقطت آلاف الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين.

(الأناضول)

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