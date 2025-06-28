رئيس غواتيمالا ينفي إبرام اتفاق لجوء جديد مع الولايات المتحدة

غواتيمالا سيتي: قال رئيس غواتيمالا برناردو أريفالو يوم الجمعة إنه لم يوقع اتفاقا مع الولايات المتحدة لاستقبال طالبي اللجوء من دول أخرى، وذلك ردا على تصريحات من وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم.

والتقت نويم مع أريفالو يوم الخميس في غواتيمالا ووقعت الحكومتان علنا اتفاقا أمنيا مشتركا يسمح لضباط الجمارك وحماية الحدود الأمريكيين بالعمل في مطار عاصمة غواتيمالا لتدريب العملاء المحليين على كيفية فحص المشتبه بهم فيما يتعلق بالإرهاب.

لكن نويم قالت إنها حصلت أيضا على وثيقة موقعة أطلقت عليها اسم “اتفاقية دولة ثالثة آمنة”. وقالت إنها توصلت إلى اتفاق مماثل في هندوراس وقالت إنها كانت نتائج مهمة لرحلتها.

وأضافت نويم “هندوراس والآن غواتيمالا بعد اليوم ستستقبلان هؤلاء الأفراد وتمنحهم وضع اللاجئين أيضا… لم نعتقد أبدا أن الولايات المتحدة يجب أن تكون الخيار الوحيد، وأن الضمان للاجئ هو أن يذهب إلى مكان ما ليكون آمنا ويحظى بالحماية من أي تهديد يواجهه في بلاده. ليس بالضرورة أن تكون الولايات المتحدة”.

وردا على سؤال حول تصريحات نويم يوم الجمعة خلال مؤتمر صحافي، قال أريفالو إنه لم يتم توقيع أي شيء جديد يتعلق بالهجرة وأن غواتيمالا لا تزال تعمل بموجب اتفاق تم التوصل إليه مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في فبراير/ شباط.

ونص هذا الاتفاق على أن غواتيمالا ستواصل قبول ترحيل مواطنيها من الولايات المتحدة، وكذلك مواطني دول أمريكا الوسطى الأخرى كنقطة عبور في طريقهم إلى بلادهم.

(أ ب)