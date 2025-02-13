رئيس غوغل السابق يحذر من استخدام الذكاء الاصطناعي لـ”أغراض إرهابية”

أنقرة: حذر إيريك شميت، الرئيس التنفيذي السابق لشركة غوغل، من إمكانية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي من قبل من وصفها بـ”الجماعات الإرهابية” من أجل “إلحاق الضرر بالأبرياء”، داعيا الحكومات إلى “مراقبة شركات التكنولوجيا الخاصة”.

وفي تصريحات لشبكة “بي بي سي” البريطانية، الخميس، قال شميت إن تقنيات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تستخدمها من وصفها بـ”الجماعات الإرهابية” أو “الدول المارقة” وذلك “لإلحاق الضرر بالأبرياء”.

وأشار إلى أن “دولا مثل كوريا الشمالية وإيران وروسيا” قد تستخدم هذه التقنيات “لإيجاد أسلحة بيولوجية”.

وعبّر عن قلقه من خطر حدوث هجوم مشابه لهجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001، “عندما استولى الإرهابيون على طائرات ونفذوا هجمات في الولايات المتحدة أسفرت عن مقتل العديد من الأشخاص”.

وأوضح أن تقنيات الذكاء الاصطناعي “سيتم تطويرها من قبل الشركات الخاصة إلى حد كبير في المستقبل”.

ودعا شميت حكومات الدول إلى مراقبة هذه الشركات لـ”منع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لأغراض شريرة”، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن “الإفراط في الرقابة والتنظيم قد يعيق الابتكار”.

(الأناضول)