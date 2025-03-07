“رئيس فاسد “.. أكثر من 250 ألف أمريكي يحثّون الكونغرس على بدء إجراءات عزل ترامب

واشنطن – أعلنت حملة “اعزل ترامب مرة أخرى”، وهي حملة غير حزبية تقودها منظمة “حرية التعبير من أجل الشعب”، اليوم أنها جمعت أكثر من 250 ألف توقيع على عريضة لدعم التحقيق في عزل الرئيس دونالد ترامب.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب خطاب النائب آل غرين الأخير أمام مجلس النواب والذي أكد فيه أنه سيقدم مواد عزل ضد الرئيس.

ويقول جون بونيفاز، رئيس منظمة “حرية التعبير من أجل الشعب”: “يوجد في الدستور علاج للرئيس الفاسد الخارج عن القانون: العزل”. “لقد ارتكب دونالد ترامب بالفعل العديد من انتهاكات السلطة منذ توليه المكتب البيضاوي مرة أخرى، ويجب محاسبته. انضم الآن أكثر من 250 ألف شخص في جميع أنحاء البلاد إلى هذه الدعوة لإجراءات عزل ضد ترامب. نحث جميع الأمريكيين الذين ما زالوا يؤمنون بالدستور وديمقراطيتنا على الانضمام إلينا في هذه اللحظة الحرجة في تاريخ أمتنا. ونحث أعضاء الكونغرس على اتباع تفويض قسمهم، والوقوف مع النائب آل غرين، واستدعاء قوة بند العزل لمعالجة التهديد المباشر والخطير الذي يشكله دونالد ترامب على جمهوريتنا “.

وأطلقت الحملة في يوم التنصيب، وقد وثقت العديد من انتهاكات السلطة التي ارتكبها الرئيس ترامب بالفعل، بما في ذلك: التخطيط لإبعاد الفلسطينيين قسرًا من غزة، وإساءة استخدام سلطته للسعي إلى الانتقام من الخصوم المفترضين، واستقطاب وتفكيك الرقابة الحكومية المستقلة، والاستيلاء على سلطات الكونغرس بشكل غير دستوري، وتلقي إعانات أجنبية ومحلية، وحرمان المواطنين من حقهم في الجنسية، ورفض التهم الجنائية الموجهة إلى إريك آدامز بشكل فاسد، وإساءة استخدام سلطة العفو، وإساءة استخدام سلطة الطوارئ، وعرقلة الجهود الرامية إلى تأمين الانتخابات الأمريكية، والاستيلاء بشكل غير دستوري على السلطة المحلية والولائية، والانخراط في ممارسات غير قانونية وفاسدة خلال حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وتقول كورتني هوستيتلر، المديرة القانونية لمنظمة “حرية التعبير من أجل الشعب”: “نشيد بالنائب آل غرين لمطالبته الكونغرس الأمريكي بمحاسبة دونالد ترامب من خلال عملية المساءلة عن إساءة استخدامه الخطيرة للسلطة”. “نظرًا لأن ترامب يقوّض ديمقراطيتنا بشكل متكرر ويتجاهل الدستور، فسوف نستمر في دعوة الكونغرس إلى الوفاء بواجبه من خلال التحقيق، وإذا لزم الأمر، إزالة هذا الرئيس الفاسد من منصبه.