رئيس فلسطين في برلمان تركيا: الرموز والوقائع!

قدّم الرئيس الفلسطيني محمود عباس خطابا طويلا في البرلمان التركي في العاصمة أنقرة أمس الخميس، بعد دعوة رئيس البرلمان النواب الأتراك لاجتماع استثنائي بحضور الرئيس رجب طيب اردوغان ووزراء حكومته وكافة الأحزاب التركية.

التقطت وسائل الإعلام إعلان عبّاس أمام الحضور الكبير قراره «التوجه مع جميع القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة» ودعوته قادة الدول العربية والإسلامية والأمين العام للأمم المتحدة إلى المشاركة في زيارة القطاع «لوقف العدوان الإسرائيلي».

لا يملك الرئيس الفلسطيني، للأسف، سلطة لتنفيذ هذا القرار، أما دعوته مجلس الأمن الدولي لتأمين حمايته، فيفنّدها تقريعه لـ«المجتمع الدولي» وتنديده ببقائه صامتا على المجازر اليومية التي ترتكبها إسرائيل، وتناقضها وقائع أشار إليها في الخطاب، ومنها استخدام الولايات المتحدة سلطة النقض (الفيتو) ثلاث مرات في مجلس الأمن ضد مطالبة العالم بوقف العدوان الإسرائيلي.

يأتي الخطاب في سياق من التوحّش الإسرائيلي يطال الفلسطينيين في كل مكان، وليس في غزة فقط، كما في سياق سياسة معلنة وصريحة لأقطاب حكومة الإرهاب والإجرام الإسرائيلية لإلغاء السلطة الفلسطينية وليس سلطة «حماس» فحسب.

بلغ حجم التغوّل الإسرائيلي مبلغا يضع السلطة الوطنية الفلسطينية أمام خيارات حادة لا تملك من شؤون مواجهتها، على ما يظهر، سوى المراهنة على أن يؤدّي التوحّش الإسرائيلي، والتوتّر الخطير الذي أدى إليه في المنطقة، إلى تصدّعات وتوازنات جديدة في المنطقة والعالم.

ضمن هذه الظروف العصيبة، يجب احتساب حديث عبّاس عن «التوجه إلى غزة» كنقلة رمزية يمكن توظيفها ضمن المواقف التي يقوم الفلسطينيون (وليس السلطة الوطنية و«حماس» وفصائل المقاومة فحسب) بنضالهم المستميت ضد إبادتهم وإلغائهم سياسيا، بمراكمتها.

ينضاف ذلك، بالطبع، إلى جهود أخرى تندرج فيها مواقف تركيا نفسها، التي صعّدت لهجتها وأفعالها، وخصوصا بعد اغتيال إسماعيل هنية، الرئيس الراحل للمكتب السياسي لـ«حماس» فهدد رئيسها اردوغان بالتدخّل مباشرة ضد إسرائيل، وانضمت إلى جنوب افريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، وقطعت صادراتها إلى الدولة العبرية، ولا يمكن أن نتجاهل هنا دور قطر المحوري في دعم النضال الفلسطيني، فهي، إضافة إلى استضافتها قادة «حماس» ودعمها للنضال الفلسطيني بمختلف تجلياته السياسية، تلعب دورا مهما في التنسيق مع تركيا، وهو ما خوّلها لرعاية المفاوضات الحالية، وعرّضها لتهجّمات إسرائيلية وأمريكية.

يندرج النضال الفلسطيني، بكل أشكاله، بالضرورة مع الاصطفافات الدولية الناشئة على خلفية العدوان الإسرائيلي، كمواقف دول مثل جنوب افريقيا وروسيا والبرازيل والصين، وكذلك مواقف دول غربية، مثل أيرلندا التي كانت أول من يعلّق على تجاوز عدد شهداء غزة 40 ألفا باعتباره «عار العالم» ومثل اسبانيا، والنرويج وغيرها، ومواقف جريئة لدول إسلامية مثل إندونيسيا وماليزيا.

مؤسف طبعا أن نذكر هنا أن أحد الأسباب الكبرى للتغوّل الإسرائيلي هو حالة الفوات (أو الموات؟) العربية مقارنة بدول غربية، بما فيها أمريكا نفسها، التي ظهرت فيها تعبيرات سياسية وشعبية على رفض سياسات إسرائيل، ولا بأس أن نذكر أن بعض الدول العربية ما تزال تظهر أشكالا من التقارب مع إسرائيل حتى في ظل دعوات وزراء منها لمحو أهل غزة بالنووي، أو اعتبار قتل مليونين منهم جوعا «أخلاقيا وعادلا».

يدفع مشهد عبّاس في البرلمان التركي، والحفاوة الكبيرة التي لقيها من الحاضرين، للمقارنة طبعا بمشهد نتنياهو، وخطابه في الكونغرس. حشد نتنياهو في خطابه ذاك كل إمكانيات إسرائيل في تقديم عرض يناسب متطلبات السوق الأمريكية، فيما قام عبّاس بمحاولة استنهاض القيم الإسلامية والعربية والاستنجاد بالشرع والقوانين الدولية وإعلان المظلومية الهائلة الواقعة على الفلسطينيين.

تملأ تركيا، بدورها، دورا أخلته أغلب الدول العربية التي ألقى بعضها بالفلسطينيين في الجبّ، ورضي بعضها من الغنيمة بالتطبيع مع الإسرائيليين، وغرق بعضها الآخر في جحيم فظيع من الاستبداد.