رئيس فلسطين في برلمان تركيا: الرموز والوقائع!

قدّم الرئيس الفلسطيني محمود عباس خطابا طويلا في البرلمان التركي في العاصمة أنقرة أمس الخميس، بعد دعوة رئيس البرلمان النواب الأتراك لاجتماع استثنائي بحضور الرئيس رجب طيب اردوغان ووزراء حكومته وكافة الأحزاب التركية.
التقطت وسائل الإعلام إعلان عبّاس أمام الحضور الكبير قراره «التوجه مع جميع القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة» ودعوته قادة الدول العربية والإسلامية والأمين العام للأمم المتحدة إلى المشاركة في زيارة القطاع «لوقف العدوان الإسرائيلي».
لا يملك الرئيس الفلسطيني، للأسف، سلطة لتنفيذ هذا القرار، أما دعوته مجلس الأمن الدولي لتأمين حمايته، فيفنّدها تقريعه لـ«المجتمع الدولي» وتنديده ببقائه صامتا على المجازر اليومية التي ترتكبها إسرائيل، وتناقضها وقائع أشار إليها في الخطاب، ومنها استخدام الولايات المتحدة سلطة النقض (الفيتو) ثلاث مرات في مجلس الأمن ضد مطالبة العالم بوقف العدوان الإسرائيلي.
يأتي الخطاب في سياق من التوحّش الإسرائيلي يطال الفلسطينيين في كل مكان، وليس في غزة فقط، كما في سياق سياسة معلنة وصريحة لأقطاب حكومة الإرهاب والإجرام الإسرائيلية لإلغاء السلطة الفلسطينية وليس سلطة «حماس» فحسب.
بلغ حجم التغوّل الإسرائيلي مبلغا يضع السلطة الوطنية الفلسطينية أمام خيارات حادة لا تملك من شؤون مواجهتها، على ما يظهر، سوى المراهنة على أن يؤدّي التوحّش الإسرائيلي، والتوتّر الخطير الذي أدى إليه في المنطقة، إلى تصدّعات وتوازنات جديدة في المنطقة والعالم.
ضمن هذه الظروف العصيبة، يجب احتساب حديث عبّاس عن «التوجه إلى غزة» كنقلة رمزية يمكن توظيفها ضمن المواقف التي يقوم الفلسطينيون (وليس السلطة الوطنية و«حماس» وفصائل المقاومة فحسب) بنضالهم المستميت ضد إبادتهم وإلغائهم سياسيا، بمراكمتها.
ينضاف ذلك، بالطبع، إلى جهود أخرى تندرج فيها مواقف تركيا نفسها، التي صعّدت لهجتها وأفعالها، وخصوصا بعد اغتيال إسماعيل هنية، الرئيس الراحل للمكتب السياسي لـ«حماس» فهدد رئيسها اردوغان بالتدخّل مباشرة ضد إسرائيل، وانضمت إلى جنوب افريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، وقطعت صادراتها إلى الدولة العبرية، ولا يمكن أن نتجاهل هنا دور قطر المحوري في دعم النضال الفلسطيني، فهي، إضافة إلى استضافتها قادة «حماس» ودعمها للنضال الفلسطيني بمختلف تجلياته السياسية، تلعب دورا مهما في التنسيق مع تركيا، وهو ما خوّلها لرعاية المفاوضات الحالية، وعرّضها لتهجّمات إسرائيلية وأمريكية.
يندرج النضال الفلسطيني، بكل أشكاله، بالضرورة مع الاصطفافات الدولية الناشئة على خلفية العدوان الإسرائيلي، كمواقف دول مثل جنوب افريقيا وروسيا والبرازيل والصين، وكذلك مواقف دول غربية، مثل أيرلندا التي كانت أول من يعلّق على تجاوز عدد شهداء غزة 40 ألفا باعتباره «عار العالم» ومثل اسبانيا، والنرويج وغيرها، ومواقف جريئة لدول إسلامية مثل إندونيسيا وماليزيا.
مؤسف طبعا أن نذكر هنا أن أحد الأسباب الكبرى للتغوّل الإسرائيلي هو حالة الفوات (أو الموات؟) العربية مقارنة بدول غربية، بما فيها أمريكا نفسها، التي ظهرت فيها تعبيرات سياسية وشعبية على رفض سياسات إسرائيل، ولا بأس أن نذكر أن بعض الدول العربية ما تزال تظهر أشكالا من التقارب مع إسرائيل حتى في ظل دعوات وزراء منها لمحو أهل غزة بالنووي، أو اعتبار قتل مليونين منهم جوعا «أخلاقيا وعادلا».
يدفع مشهد عبّاس في البرلمان التركي، والحفاوة الكبيرة التي لقيها من الحاضرين، للمقارنة طبعا بمشهد نتنياهو، وخطابه في الكونغرس. حشد نتنياهو في خطابه ذاك كل إمكانيات إسرائيل في تقديم عرض يناسب متطلبات السوق الأمريكية، فيما قام عبّاس بمحاولة استنهاض القيم الإسلامية والعربية والاستنجاد بالشرع والقوانين الدولية وإعلان المظلومية الهائلة الواقعة على الفلسطينيين.
تملأ تركيا، بدورها، دورا أخلته أغلب الدول العربية التي ألقى بعضها بالفلسطينيين في الجبّ، ورضي بعضها من الغنيمة بالتطبيع مع الإسرائيليين، وغرق بعضها الآخر في جحيم فظيع من الاستبداد.
*أهل غزة وعموم فلسطين لهم الله وأحرار العالم.
بارك الله في كل من يقف في خندق الشعب
الفلسطيني الصامد الأبي.
حسبنا الله ونعم الوكيل والله المستعان.
” تملأ تركيا، بدورها، دورا أخلته أغلب الدول العربية التي ألقى بعضها بالفلسطينيين في الجبّ، ورضي بعضها من الغنيمة بالتطبيع مع الإسرائيليين، وغرق بعضها الآخر في جحيم فظيع من الاستبداد. ” إهـ
وماذا عن الشعوب العربية المستكينة لطغاتها ؟
ألا تتحمل هذه الشعوب وزراً من الذنب ؟
ولا حول ولا قوة الا بالله
“تملأ تركيا، بدورها، دورا أخلته أغلب الدول العربية التي ألقى بعضها بالفلسطينيين في الجبّ، ورضي بعضها من الغنيمة بالتطبيع مع الإسرائيليين، وغرق بعضها الآخر في جحيم فظيع من الاستبداد.”
أدق عبارة لوصف أسوأ حال…، ولا حول ولاقوة إلا بالله!
في كل مرة نسمع فيها خطابات رنانة ووعود ضخمة من القادة العرب والإسلاميين، نتساءل: هل حقاً يؤمنون بما يقولون؟ أم أن الأمر مجرد “شو” إعلامي؟
الواقع يقول إن العالم العربي والإسلامي يبدو وكأنه في حالة سبات عميق، حتى بينما تواصل إسرائيل عدوانها الشرس. محمود عباس يقف في البرلمان التركي، يخطب بحماسة ويعلن عن “خطط” و”دعوات”، لكنه في الحقيقة لا يملك الأدوات لتنفيذ شيء من ذلك.
أما الدعوات للمجتمع الدولي، فهي تبدو أشبه بنداءات استغاثة من قارب يغرق بينما يراقب الجميع من الشاطئ، يتناقشون فقط حول من يتحمل مسؤولية تركه يغرق.
وفي الجهة الأخرى، نجد أن الدول العربية تكاد تكون منشغلة في سباق التطبيع مع إسرائيل، وكأنهم في مسابقة لتقديم أكبر قدر من التنازلات.
في الوقت الذي تتصاعد فيه أصوات المقاومة وتتحرك بعض الدول، نجد أن القيادات العربية والإسلامية الأخرى غارقة في نزاعاتها الداخلية أو في البحث عن مصالح شخصية ضيقة.
وفي نهاية المطاف، نقف أمام حقيقة محزنة: إسرائيل تزداد قوة، والعرب يتقنون فنّ الخطابة والتصفيق، لكنهم عاجزون عن التحرك الفعلي. يبدو أن “الصحوة العربية” هي أسطورة نسمع عنها في الأساطير فقط.
لاداعي لتضخيم دور تركيا فهي ظاهرة صوتية ، اما قولك قاطعت تركيا التصدير لاسرائيل فينفيه احصاءات الاستيراد الاسرائلية الصادرة قبل يومين فقط اذ أظهرت لن تركيا تحتل المركز الثاني (بعد الاردن) في الواردات الزراعية لاسرائيل.
الخطوة الأهم للسلطةالوطنية في الضفة، ان كانت تريد اتخاذ موقف جرئ يخدم القضية الوطنية الفلسطينية ،هو: إنهاء التنسيق الأمني من سلطة الاحتلال والغاء مكاتب السلطة المكلفة بهذا التنسيق وسحب مهامها فورا، وعدم إعاقة النشاط الثوري الذي تقوم بها وحدات المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية من مقارعة سلطة الاحتلال وكف يد قوات السلطة من متابعة وإعاقة نضال هذه الوحدات باعتقالهم او تسليمهم إلى سلطة الاحتلال او اغتيالهم. هذا ابسط الأمور وأكثرها فعالية من الدعوة للقيام بزيارة لن تحدث.
على أبو مازن هذه المرة أن يعمل بجد لتنفيذ هذا القرار الهام الذي إتخذه في الذهاب إلى غزة. هذه الخطوة سوف تقلب الوضع بشكل كامل وتعيد له وللسلطة الفلسطينية المصداقية التي خسرها لدى معظم الشعب الفلسطيني والعربي وتضع الحكام العرب وهيئة الأمم على المحك. أما إن لم ينفذ ما وعد به بأي ذريعة من الذرائع، فسوف يخسر ما بقي من مصداقيته وإحترامه لدى الجميع. لم يعد هناك أي شيء تخسره يا أبو مازن العدو لا يفرق بينك وبين قادة حماس ولا بين فتح وحماس، إتكل على الله واعط الزمام لشعبك الأبي المناضل فالشعب العربي سوف ينتفض جميعه مع الشعب الفلسطيني. لقد وصل السيل الزبى!
حالة الفوات أو الموات العربية وكما وردت في هذه المقالة ألم تكن سائدة عندما مورست اافظائع على الشعب السوري ألا تحرك مجزرة داريا التي قتل فيها سبعمائة إنسان بليلة واحدة هذا عدا عن الكيماوي الذي زهق أرواح ألف واربعمئة شخص في ريف دمشق بينهم أربعمائة طفل لفظوا أرواحهم أختناقاً وعلى الشاشات مايقارب المليون ضحية في ثورة شعب على ايادي نظام الأسد المستبد وإيران وبعدها روسيا ألا تحرك ضمائر هذه الشعوب ؟ إنه الفوات والموات السائد ياأهل غزة المنكوبين لاتعولوا إلا على أنفسكم .
لا أدري لماذا نزعج تركيا إخوتنا الشيعة الذين لا هم لهم إلا تبخيس أي خطوة يقوم بها الرءيس أردوغان اتجاه فلسطين ؟؟!!!! ها نحن نقبل على الأسبوع الثالث و إيران تراوح مكانها في الرد ولا نسمع إلا جعجعة وخطبا رنانة فلماذا لا توجهو ن سهامكم إليها
ولماذا ينزعج الشيعة من إردوغان وتركيا على العكس تماما إردوغان أصبح معروفا للجميع وصمته أفضل بكثير له وأدواته وشعبه
إذا كان السيد محمود عباس يريد تحدي الاحتلال الاسراءيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة فيجب أن يعمل بجدية على الوحدة الفلسطينية وان ينسق مع بقية الفصائل الفلسطينية لا ان يصدر تصيريحات ضد بقية الفصائل. السوءال الذي يجب ان يطرح هل نسق مع بقية الفصائل الفلسطينية قبل هذا الاعلان ؟ وماذا سيفعل إذا منعته اسراءيل من دخول غزة ؟