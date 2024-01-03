رئيس فنزويلا: الشعب الفلسطيني يتعرض “لإبادة جماعية” منذ 75 عاما

بوغوتا: قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إن الشعب الفلسطيني يتعرض لـ”إبادة جماعية” منذ أكثر من 75 عاما، واصفا ما يعيشونه بأنه “هولوكوست” (محرقة).

وفي تصريحات أدلى بها لصحيفة “La Jornada” المكسيكية، الأربعاء، انتقد مادورو المجتمع الدولي على “التزامه الصمت” تجاه الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على الفلسطينيين من 3 شهور.

وأضاف أنه “لم يعد أحد يساوره الشك في أن ما يحدث في فلسطين هو إبادة جماعية”.

وأكد أن “الهولوكوست” الذي تعرض له الشعب اليهودي في فترة حكم أدولف هتلر والنازيين، يعيشه الشعب الفلسطيني حالياً.

وأفاد أن الفلسطينيين يتعرضون لـ”إبادة جماعية” منذ أكثر من 75 عاماً، منتقداً “النخب الأوروبية” إزاء صمتها أمام قتل “الفلسطينيين الأبرياء” وقصفهم.

ودعا مادورو المحاكم الدولية للتحرك من أجل وقف ما يتعرض له الفلسطينيين، مذكرا بأن “هناك وحشية يتعرض لها الشعب الفلسطيني أمام مرأى ومسمع من العالم”.

وأفاد أنه وبسبب الأحداث الأخيرة في فلسطين لم “يتم إحياء أعياد الميلاد في مسقط رأس (النبي) عيسى” في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

(الأناضول)