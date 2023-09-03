رئيس فيفا: بطولة الدوري الأفريقي نقلة نوعية لكرة القدم

زيوريخ- القاهرة: أكد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن النسخة الأولي من بطولة الدوري الأفريقي ستعزز من مكانة اللعبة في القارة.

وقال إنفانتينو في تصريحات للموقع الرسمي للفيفا الأحد أن الدوري الأفريقي سيعزز من مكانة اللعبة في القارة وستلعب تلك المسابقة دوراً كبيراً وفعالاً في نقلة نوعية لكرة القدم الإفريقية إلى المستوى التالي، من خلال توفير منصة مثلى للاعبين والأندية للتنافس مع بعضهم البعض.

فيما أكد باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف) أن بطولة الدوري الأفريقي هي خطوة كبيرة لضمان أن يكون لكرة القدم الإفريقية أندية تنافس على الصعيد العالمي.

وأقيمت السبت في العاصمة المصرية القاهرة قرعة النسخة الأولي للدوري الأفريقي وأسفرت عن مواجهة الأهلي المصري مع سيمبا التنزاني. بينما يخوض الترجي التونسي صداماً مع فريق مازيمبي الكونغولي، ويواجه إنيمبا النيجيري الوداد البيضاوي المغربي وسيلعب ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي مع بترو أتليتيكو الأنغولي.

وتعد بطولة الدوري الأفريقي شراكة بين كاف وفيفا وستقام مباريات نصف نهائي البطولة في الفترة ما بين 29 تشرين الأول/ أكتوبر والأول من تشرين الثاني/ نوفمبر على أن تقام نسخة النهائي من مباراتين يومي الخامس و11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.

(د ب أ)