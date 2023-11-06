رئيس فيفا يشيد بمنافسات النسخة الأولى لبطولة دوري السوبر الإفريقي

زيوريخ- القاهرة: أشاد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالنسخة الأولى لبطولة دوري السوبر الإفريقي.

وقال إنفانتينو عبر حسابه الرسمي بشبكة “إنستغرام” لتبادل الصور اليوم الاثنين: ” لقد كانت البطولة الإفريقية الجديدة لكرة القدم مشهداً رائعاً، فمباراة الذهاب للدور النهائي لم تكن مختلفة عن باقي المباريات الرائعه للبطولة”.

وأضاف:” أود أيضاً أن أشكر منظمي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ومنظمي بطولة دوري السوبر الإفريقي على إقامة هذه المنافسة الرائعة، التي ستساهم في التنمية المستدامة والشمول المالي عبر القارة الإفريقية”.

وفاز الوداد البيضاوي المغربي على صن داونز الجنوب إفريقي 2 1/ في مباراة الذهاب للدور النهائي، والتي أقيمت أمس الأحد بالمغرب فيما ستقام مواجهة الإياب الأحد المقبل في بريتوريا.

(د ب أ)