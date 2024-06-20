رئيس قبرص يرد على تهديد نصر الله بضرب الجزيرة  

نيقوسيا: قال الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس، إن بلاده لا تشارك بأي شكل من الأشكال في نزاعات الحرب، مشيرا إلى أن “جمهورية قبرص جزء من الحل وليست جزءا من المشكلة”، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء القبرصية مساء الأربعاء/ الخميس.

جاء ذلك ردا على تهديدات حزب الله بالتعامل مع قبرص كجزء من الحرب إذا أتاحت بنيتها التحتية للجيش الإسرائيلي في ضرب لبنان.

وقال خريستودوليديس ردا على تصريحات الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، في هذا الشأن، إن هذه التصريحات “ليست لطيفة، لكنها لا تتوافق بأي حال من الأحوال مع الواقع، وهو تقديم صورة قبرص كمتورطة في الأنشطة الحربية”.

وأشار إلى أن هذا “يخالف الواقع تماما”.

(د ب أ)