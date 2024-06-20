رئيس قبرص يرد على تهديد نصر الله بضرب الجزيرة  

نيقوسيا: قال الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس، إن بلاده لا تشارك بأي شكل من الأشكال في نزاعات الحرب، مشيرا إلى أن “جمهورية قبرص جزء من الحل وليست جزءا من المشكلة”، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء القبرصية مساء الأربعاء/ الخميس.
جاء ذلك ردا على تهديدات حزب الله بالتعامل مع قبرص كجزء من الحرب إذا أتاحت بنيتها التحتية للجيش الإسرائيلي في ضرب لبنان.
وقال خريستودوليديس ردا على تصريحات الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، في هذا الشأن، إن هذه التصريحات “ليست لطيفة، لكنها لا تتوافق بأي حال من الأحوال مع الواقع، وهو تقديم صورة قبرص كمتورطة في الأنشطة الحربية”.
وأشار إلى أن هذا “يخالف الواقع تماما”.
(د ب أ)
سوف الغي زيارتي السباحية الى قبرص لانها صارت غير آمنة بعد فتح قواعدها الجوية للمقاتلات الصهيونية النازية لتنطلق منها لضرب لبنان
يتم التآمر من كل الجهات تحت الطاولة بإيعاز من الامبريالي الامريكيى المتعجرف لكن المقاومة يقظة و مدركة لأبعاد هذا التآمر الامبريالي حتى من الاقارب
لن يجرأ الصهيوني على الذهاب الى الحرب مع حزب الله فهو يدرك جيدا حجم الدمار الذي سيلحق به و هذه الحرب ان حدثت ستجلب اليها أيران و العراق و سوريا واليمن ولن يكون هناك في فلسطين كيان صهيوني بعدها
يوجد في قبرص قواعد عسكرية بريطانية وقد ساعدت بريطانيا الصهاينة منها بنقل شحنات اسلحة …الخ