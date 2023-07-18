رئيس كردستان زار أذربيجان لـ«تعزيز العلاقات»

بغداد ـ «القدس العربي»: زار رئيس كردستان، نيجيرفان بارزاني، أذربيجان، الثلاثاء، لـ«تعزيز العلاقات خاصة في مجالات الاقتصاد والتجارة والسياحة والطاقة»

وحسب بيان صادر عن رئاسة إقليم كردستان، أمس الثلاثاء «بعد وصوله في زيارة رسمية إلى العاصمة الأذربيجانية، باكو، استُقبل بارزاني، بحفاوة من قبل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، وذلك في القصر الجمهوري».

وفي اجتماع ثنائي ودي، أكد الجانبان على «تعزيز علاقات أذربيجان مع العراق وإقليم كردستان في المجالات كافة، وخاصة في مجالات الاقتصاد والتجارة والسياحة والطاقة، وبحث الجانبان فرص الاستثمار وتشغيل رؤوس أموال الشركات الأذربيجانية في إقليم كردستان وعموم العراق». وجرى التأكيد على «أهمية افتتاح قنصلية عامة أذربيجانية بإقليم كردستان، والتي كان قد تقرر افتتاحها في وقت سابق، وبحثت إجراءات افتتاحها في المستقبل القريب والعمل على تعزيز العلاقات والتعاون المشترك بين الجانبين» حسب البيان.

كما جرى «بحث الإجراءات والخطوات الأخيرة لتسيير رحلات جوية مباشرة بين أربيل وباكو وبين باكو وبغداد ومناطق أخرى من العراق وتقديم التسهيلات في منح تأشيرات السفر وتبادل الزيارات والوفود بين الجانبين».

وفي اجتماع آخر حضره وفدا الجانبين وشارك فيه القائم بأعمال السفارة العراقية في باكو، تم بحث قنوات التواصل وإجراءات متابعة المحاور التي تناولها اجتماع الرئيسين في سبيل توطيد العلاقات، واتخذت القرارات اللازمة بشأنها.

علييف أكد أن زيارة بارزاني «ستسهم في تعزيز التنسيق المشترك بين الجانبين».

وقالت الرئاسة الأذربيجانية في بيان، إنه «في اجتماع بحضور الوفدين، جرى بحث توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إقليم كردستان العراق وأذربيجان، الاستثمار في مجال الطاقة، زيادة الحركة السياحية، مع افتتاح خط مباشر للرحلات الجوية».

وحسب المتحدث باسم رئاسة إقليم كردستان، دلشاد شهاب، فإن اجتماع بارزاني وعلييف كان «مهماً وناجحاً».

وقال في تصريحات لوسائل إعلام، بينها شبكة «رووداو» الإعلامية، إن الاجتماع بحث بشكل أساسي «العلاقات بين العراق عموماً وإقليم كردستان خصوصاً مع جمهورية أذربيجان» إلى جانب «العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية والمشتركات بين الشعبين».

وأوضح أن الاجتماع توقف عند مسائل مهمة «أولها افتتاح القنصلية العامة لجمهورية أذربيجان في عاصمة إقليم كردستان أربيل، وافتتاح خط للرحلات الجوية بين بغداد وباكو، وأربيل وباكو، ومدن عراقية أخرى مع أذربيجان، فضلاً عن استمرار العلاقات وإيلاء المزيد من الاهتمام بالزيارات الدبلوماسية المتبادلة».

أكد أن «هذه العلاقات وافتتاح القنصلية وحل مشكلة التأشيرات بين العراق وجمهورية أذربيجان عموماً، والذي سيستفيد منه مواطنو إقليم كردستان دون شك، وأي فرصة لإقامة تمثيل دبلوماسي جديد للدول، تسهم دون شك في تعزيز مكانة إقليم كردستان، وتوفر فرصة أكبر للوصل إلى أسواق العالم، وتعزيز الاستثمارات وتشجيع المستثمرين على القدوم لإقليم كردستان».