سياسة | دولي

رئيس كوبا: سنواصل رفع صوتنا دائما من أجل فلسطين- (تغريدة)

منذ 18 دقيقة

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بوغوتا: انتقد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، “بشدة” الهجمات الإسرائيلية المستمرة في غزة، قائلا: “سترفع كوبا صوتها دائما من أجل فلسطين”.
وأوضح في تدوينة عبر منصة “إكس” الثلاثاء، أن “الإبادة الجماعية التي ترتكبها الدولة الإسرائيلية الإرهابية في غزة هي مصدر عار للإنسانية جمعاء”.
وأضاف: “إلى متى سيستمر الإفلات من العقاب، وإلى متى ستستمر جرائم القتل بحرية؟”.
وأكد على أن “كوبا سترفع صوتها دائما من أجل فلسطين، ولن تبقى أبدا غير مبالية بما يحدث”.
كما شارك الرئيس الكوبي كانيل، صورة من غزة التي دمرتها الهجمات الإسرائيلية.
وكان كانيل أشار إلى استمرار الهجمات الإسرائيلية على غزة خلال المؤتمر الـ28، لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب28) في دبي بتاريخ 2 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، قائلا: “على بعد ألفي كيلومتر من هنا، أي في غزة، أود أن أذكركم بأن إبادة جماعية وقعت”.
وخلفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ضد قطاع غزة، حتى الثلاثاء، 20 ألفا و915 شهيداً و54 ألفا و918 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

(الأناضول)

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