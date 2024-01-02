سياسة | دولي

رئيس كوبا يؤكد ضرورة اتخاذ العالم “إجراءات ضد الإبادة” في غزة

2 - يناير - 2024

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بوغوتا: شدد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، على “ضرورة أن يتخذ العالم إجراءات ضد الإبادة الجماعية”، في معرض حديثه عن الهجمات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.

ونشر الرئيس الكوبي صورة للمدنيين الفلسطينيين الذين فقدوا أرواحهم في الهجمات الإسرائيلية عبر حسابه على منصة إكس.

وقال: “من الضروري أن يتخذ العالم إجراءات ضد الإبادة الجماعية، حيث لا يمكن مقارنة العنف المرتكب ضد الشعب الفلسطيني إلا بما فعله النازيون باليهود، إنه تناقض قاس، ومن تعرض لهذا الوضع فعل الشيء نفسه في مكان آخر”.

وفي 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قال الرئيس الكوبي في بيان، “إن الهمجية التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني يجب أن تنتهي”.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حربا على غزة خلّفت حتى الاثنين، 21 ألفا و978 شهيدا و57 ألفا و697 مصابا، ودمارا هائلا في البنى التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

(الأناضول)

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  1. يقول احمد البطايحه:
    يناير 2, 2024 الساعة 7:48 ص

    ياريت الحكام العرب يستحوا على حالهم رئيس كوبا الذي لايمت للعرب والمسلمين بصله علنا يقول أنّ الصهاينه عليهم وقف المذابح بحق اهل غزه
    وحكامنا ربي يحفظهم نايمين بالعسل
    ياللعار ياللعار
    شكرا سيادة الرئيس الكوبي عل موقفكم النبيل للدفاع عن اهل غزه وفلسطين

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  2. يقول فصل الخطاب:
    يناير 2, 2024 الساعة 8:08 ص

    تحيا رئيس كوبا وتعسا لعرب التطبيع والتنسيق سود الله وجوههم عاجلا غير آجل بإذن المنتقم الجبار الذي يمهل ولا يهمل 🇵🇸✌️🚀🐒🚀🐒🚀🐒🚀🐒

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