رئيس كوريا الجنوبية السابق يستعد لحضور الجلسة السادسة من محاكمته بتهمة التمرد

سول: من المقرر أن يحضر الرئيس الكوري الجنوبي السابق، يون سوك-يول، اليوم الاثنين، الجلسة السادسة من محاكمته بتهمة التمرد، في أول ظهور علني له منذ الانتخابات الرئاسية التي جرت في 3 يونيو/حزيران.

وذكرت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية أن الجلسة ستُعقد في الساعة 15:10 صباحًا (02:15 بتوقيت غرينتش) في محكمة منطقة سول المركزية، حيث يُتوقَّع أن يمر الرئيس السابق أمام الصحافيين لدى دخوله المبنى.

ويواجه “يون” اتهامات بقيادة التمرد وإساءة استخدام السلطة من خلال محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وهي الحادثة التي أدت لاحقًا إلى عزله من منصبه.

وقد أُجريت انتخابات رئاسية مبكرة لاختيار خليفته الأسبوع الماضي، وتولى الفائز، خصمه السياسي “لي جيه-ميونغ”، المنصب على الفور.

ومن المقرر أن يمثل “لي سانغ-هيون”، القائد السابق للّواء القوات الخاصة الجوية، للشهادة في المحكمة للمرة الثانية على التوالي.

وكان “لي” قد أدلى بشهادته خلال الجلسة السابقة، مؤكدًا أنه في يوم محاولة فرض الأحكام العرفية، سمع أن “يون” أمر قائد قيادة الحرب الخاصة للجيش بسحب النواب من مبنى الجمعية الوطنية، حتى لو تطلب الأمر كسر الأبواب.

وفي حال إدانته بتهمة التمرد، قد يواجه “يون” عقوبة قصوى تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام.

(د ب أ)