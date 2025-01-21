رئيس كوريا الجنوبية المعزول يصل إلى المحكمة الدستورية لحضور محاكمة عزله

الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يصل إلى المحكمة الدستورية في سيول

سول: وصل موكب يقل رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول إلى المحكمة الدستورية الثلاثاء بعد مغادرته مركز الاحتجاز في سول لحضور محاكمة عزله.

وانطلق الموكب من البوابة الأمامية لمركز الاحتجاز في أويوانغ، جنوبي سول، في الساعة 48:12 ظهرا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلسة الاستماع الثالثة بشأن محاكمة العزل في الساعة الثانية ظهرا لمراجعة الأدلة المقدمة من الجمعية الوطنية (البرلمان) فيما يتعلق بفرض يون للأحكام العرفية لفترة قصيرة في الثالث من ديسمبر/ كانون الأول.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها شخصيا رئيس كوري جنوبي معزول في محاكمة أمام المحكمة الدستورية، وفقا لوكالة يونهاب.

(د ب أ)