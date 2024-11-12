رئيس كوريا الجنوبية يتدرب على الغولف استعدادا للقاء ترامب

سول: قال مكتب الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول الثلاثاء إنه بدأ ممارسة لعبة الغولف لأول مرة منذ ثماني سنوات استعدادا لاجتماعات مستقبلية مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية أن يون زار ملعبا للغولف يوم السبت للتدرب. وأشار مكتبه إلى أنه مارسها آخر مرة في عام 2016.

وقال يون في مؤتمر صحافي يوم الخميس بعد أن هنأ ترامب عبر الهاتف على فوزه “كثير من الأشخاص المقربين من الرئيس ترامب… أخبروني بأنني وترامب ستربطنا علاقة جيدة”.

وأضاف أن مسؤولين سابقين في إدارة ترامب وجمهوريين بارزين عرضوا المساعدة في بناء العلاقات مع الرئيس المنتخب.

ويتوقع محللون أن يسعى يون إلى إيجاد طريقة للاستفادة من الصداقة الشخصية مع ترامب لتعزيز مصالح سول بينما يمضي الرئيس الجمهوري في سياسته الخارجية القائمة على مبدأ “أمريكا أولا” مع أسلوبه غير المتوقع في ولايته الثانية.

وتعتمد الشركات الكورية الجنوبية بشكل كبير على التجارة مع الولايات المتحدة. وخلال ولاية ترامب الأولى، اصطدمت الدولتان بشأن تقاسم تكلفة استضافة نحو 28500 جندي أمريكي متمركزين في الدولة الآسيوية.

(رويترز)