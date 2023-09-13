رئيس كوريا الشمالية خلال لقائه نظيره الروسي: جيشكم يخوض «نضالا مقدسا لمعاقبة تجمّع الشر»

لندن ـ «القدس العربي»- ووكالات: التقى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، وقال له إنه واثق من أن موسكو ستحقق “نصرا كبيرا” على أعدائها، فيما حذّر حلفاء أوكرانيا الغربيون من صفقة أسلحة محتملة بين موسكو وبيونغ يانغ.

وقال خلال مأدبة مع الرئيس فلاديمير بوتين في أقصى الشرق الروسي إنه واثق من أن موسكو ستحقق “نصرا كبيرا” على أعدائها، وأشاد بجيش روسيا “البطل”. ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن كيم قوله: “نحن واثقون من أن الجيش الروسي والشعب الروسي سيحققان بالتأكيد نصرا كبيرا في النضال المقدس لمعاقبة تجمع الشر”.

وقال كيم لبوتين في قاعدة فوستوشني الفضائية الروسية: “إنني على قناعة تامة بأن الجيش الروسي والأمة الروسية البطلة سيحملان إرث النصر على نحو عظيم ويظهران الفضائل التي لا تقدر بثمن والشرف على جبهات العملية العسكرية الخاصة” في أوكرانيا. وأشاد بوتين “بتعزيز علاقات التعاون والصداقة مستقبلا بين بلدينا”، وقال للصحافيين في وقت لاحق إنه يرى “إمكانات” للتعاون العسكري مع كوريا الشمالية.

والتقى الزعيمان في قاعدة فوستوتشني الفضائية في أقصى الشرق الروسي.

وتسعى روسيا للوصول إلى مخزون كوريا الشمالية من قذائف المدفعية، في حين تبحث بيونغ يانغ عن المساعدة في تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية وتحديث معداتها العسكرية التي تعود إلى الحقبة السوفييتية، حسبما قال آن تشان إيل، مدير المعهد العالمي لدراسات كوريا الشمالية.

وأضاف: “إذا زوِّدت روسيا راجمات صواريخ وغيرها من قذائف المدفعية من كوريا الشمالية بكميات كبيرة، قد يكون لذلك تأثير كبير على الحرب في أوكرانيا”.

أما ميدانياً، فقد أعلنت أوكرانيا أنها قصفت أهدافاً تابعة للبحرية الروسية وبنية تحتية لميناء في وقت مبكر من أمس الأربعاء في مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم. وأكدت موسكو الهجوم على القرم التي ضمتها من أوكرانيا في 2014. وقال أندري يوسف المسؤول بالمخابرات العسكرية الأوكرانية: “نؤكد قصف سفينة إنزال كبيرة وغواصة. ولا تعليق على الوسائل (المستخدمة) في الهجوم”.

وذكر ميخائيل رازفوزاييف الحاكم الذي عينته روسيا في سيفاستوبول عبر تلغرام أن 24 شخصا على الأقل أصيبوا في الهجوم.

وفي الأثناء، ذكرت القوات الجوية الأوكرانية في منشور على تطبيق تلغرام أن روسيا أطلقت ما مجموعه 44 مسيرة من طراز شاهد إيرانية الصنع فوق منطقتي أوديسا (جنوب) وسومي (شمال شرق). واستهدفت هذه المسيرات “بشكل رئيسي جنوب منطقة أوديسا ومنشآت مرفئية”، بحسب القوات الجوية التي أشارت إلى إسقاط 32 منها.

وقال حاكم منطقة أوديسا أوليغ كيبر على تطبيق تلغرام إن الهجوم أصاب ريني وإسماعيل، وهما بلدتان رئيسيتان لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود. وأضاف أن سبعة مدنيين أصيبوا، ستة في ريني وواحد في إسماعيل، بينهم اثنان في حالة خطيرة. واشار إلى أن البنية التحتية المدنية، ولا سيما “الميناء”، تضررت.