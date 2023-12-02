رئيس كولومبيا يجدد إدانته لعدوان الاحتلال: هجمات إسرائيل على غزة “نازية” ـ ( تغريدة)

بوغوتا: شبّه الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، هجمات الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة بـ”الممارسات النازية”.

جاء ذلك في تدوينة له، السبت، عبر منصة “إكس”، انتقد فيها “بشدة” القصف الإسرائيلي على مدينة دير البلح بقطاع غزة.

وقال بيترو في التدوينة التي أرفقها بمشاهد المنطقة التي تعرضت للقصف الإسرائيلي: “يقولون إن هذه ليست بنازية. قتل 5.300 طفل وطفلة فلسطينية ممارسة نازية رغم عدم إعجاب ضمير الغرب بهذه الحقيقة”.

وأضاف: “أكررها مرة أخرى، هذه نازية”.

بيترو الذي سبق وأن وصف الهجمات الإسرائيلية على غزة بـ”النازية”، كان قد صرّح في وقت سابق بأن غزة تشهد “إبادة جماعية”.

Dicen que esto no es de Nazis. Asi no le guste a la conciencia occidental estos hechos, el exterminio de 5.300 niños y niñas pañestinos es de Nazis, repito de NAZIS. https://t.co/BYlnSdiF0T — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 2, 2023

وكانت وزارة الخارجية الألمانية رفضت تصريحات الرئيس الكولومبي، التي أدلى بها في مؤتمر المناخ العالمي في دبي (كوب 28) وقارن فيها بين أزمة المناخ وحرب غزة والحقبة النازية.

وكتبت الخارجية الألمانية على منصة إكس، اليوم السبت، أن الخلط بين تداعيات أزمة المناخ بالنسبة للفئات الأكثر ضعفا في العالم والمعاناة في غزة “غريب”، والمقارنة مع الحقبة النازية “غير مقبول”.

وكان السياسي ذو التوجه اليساري ألقى خطابا في المؤتمر، أمس الجمعة، اتهم فيه الدول الغنية في الشمال بأنها وحدها التي تتحمل المسؤولية عن التغير المناخي، وفي هذا السياق، قال إن إسرائيل ترتكب في الوقت الراهن “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين وإن مثل هذا المصير سيواجهه مستقبلا لاجئو المناخ القادمون من الجنوب.

وقال بيترو إن “الإبادة الجماعية والهجمية بحق الشعب الفلسطيني هما ما ينتظر شعوب الجنوب عند خروجها بسبب أزمة المناخ”، وأردف “ما نراه في غزة هو التجربة (البروفة) العامة للمستقبل”.

وحذر بيترو من أن الخروج من الجنوب صوب الشمال ستكون له عواقب ولاسيما في الدول التي تنتهج سياسات معادية للهجرة التي تشهد حاليا صعودا لليمين المتطرف، واستطرد بيترو أن “(الزعيم النازي الراحل أدولف) هتلر يطرق بالفعل أبواب منازل الطبقة المتوسطة في أوروبا وأمريكا الشمالية، وكثيرون سمحوا له بالدخول بالفعل”.

(وكالات)