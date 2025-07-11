رئيس لبنان: لا رجوع عن حصر السلاح والتطبيع مع إسرائيل غير وارد حاليا 

بيروت: أكد الرئيس اللبناني جوزف عون، الجمعة، أن قرار حصر السلاح بيد الدولة “اتخذ ولا رجوع عنه”، مشيرا إلى أن التطبيع مع إسرائيل “غير وارد حاليا”.

وقال في كلمة أمام وفد مجلس العلاقات العربية والدولية ببيروت، إن “القرار بحصرية السلاح (بيد الدولة) قد اتخذ ولا رجوع عنه، وقرار الحرب والسلم من صلاحيات مجلس الوزراء”.

وأشار عون إلى أن “مسألة التطبيع مع إسرائيل غير واردة في السياسة اللبنانية الخارجية الراهنة”، وفق بيان لرئاسة الجمهورية عبر منصة إكس.

كما أعرب عن حرص لبنان “على إقامة علاقات جيدة مع سوريا، مع التأكيد على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من البلدين”.

رئيس الجمهورية أمام وفد مجلس العلاقات العربية والدولية:

– نشدد على أهمية وحدة اللبنانيين وتعاون مختلف الأفرقاء مع الدولة، من أجل حماية البلاد، وتحصينها، ومواجهة ما يمكن ان يُخطط لها من مؤامرات

– إنّ قرار حصرية السلاح قد اتُّخذ، ولا رجوع عنه، وقرار الحرب والسلم هو من صلاحيات مجلس… — Lebanese Presidency (@LBpresidency) July 11, 2025

سفراء الاتحاد الأوروبي يؤكدون التزامهم الثابت بدعم لبنان ومساندتهم لتسهيل عودة اللاجئين السوريين

أكد سفراء دول الاتحاد الأوروبي في لبنان، خلال لقائهم رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، اليوم الجمعة التزامهم الثابت بدعم لبنان ومساندتهم للخطوات التي تسهل عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وأكد السفراء “التزام الاتحاد الأوروبي الثابت بدعم لبنان،” مشددين على” استمرار دعمهم للمسار الإصلاحي، لا سيما في الشقين الاقتصادي والمالي، بالإضافة إلى استقلالية القضاء”.

وأعربوا عن “مساندتهم للخطوات التي تسهل العودة الآمنة والمستدامة للنازحين السوريين إلى بلادهم.”

من جهته شكر الرئيس سلام “ممثلي دول الاتحاد الأوروبي على دعمهم الإنساني والاقتصادي المستمر للبنان، وأطلعهم على مسار الإصلاحات الجارية، وما يرتقب تنفيذه في الأسابيع والأشهر المقبلة.”

وأكد أن “الدولة ماضية في بسط سلطتها على كامل أراضيها، كما جاء في اتفاق الطائف والبيان الوزاري”.

وأشاد الرئيس سلام “بمساهمة دول الاتحاد بأكثر من 600 مليون دولار للمناطق المتضررة من العدوان”، معتبرا أن “هذا الدعم يشكل ركيزة أساسية لتعزيز صمود السكان والحفاظ على الاستقرار”.

وشدد رئيس الحكومة على “أهمية تجديد ولاية قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل) لسنة إضافية، نظرا لدورها المحوري في تعزيز الاستقرار في الجنوب، وتطبيق القرار 1701”.

(وكالات)