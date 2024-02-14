معلومات استخباراتية تفيد بتطوير روسيا سلاحا نوويا مضادا للأقمار الاصطناعية.. ونائب أمريكي بارز يحذر من “تهديد خطير للأمن القومي”

واشنطن: أبلغت الولايات المتحدة الكونغرس والحلفاء في أوروبا بمعلومات استخباراتية جديدة بشأن القدرات النووية الروسية التي “يمكن أن تشكل تهديدا دوليا” ، وفقا لما نقلته صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين قالت إنهم مطلعون على الأمر.

وقال المسؤولون إن المعلومات الاستخباراتية الجديدة جادة، لكن القدرات لا تزال قيد التطوير، ولم تنشرها روسيا. وأوضحوا أنه بالتالي “لا يشكل ذلك تهديدا عاجلا للولايات المتحدة أو أوكرانيا أو حلفاء أمريكا الأوروبيين”.

وذكرت نيويورك تايمز أن المعلومات سرية للغاية.

وقال مسؤول أمريكي حالي ومسؤول أمريكي سابق إن المعلومات الاستخباراتية الجديدة مرتبطة بمحاولات روسيا تطوير سلاح نووي مضاد للأقمار الاصطناعية في الفضاء.

وقال مسؤولون حاليون وسابقون إن السلاح النووي لم يوضع في المدار.

وفي سياق متصل، أصدر مايك تيرنر رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي اليوم الأربعا بيانا ملغزا على نحو استثنائي قال فيه إن اللجنة أتاحت لجميع أعضاء الكونغرس معلومات حول “تهديد خطير للأمن القومي” بدون تحديده، لكن مصدرين قالا إنه يتعلق بروسيا.

وأضاف تيرنر في البيان “أطالب الرئيس (جو) بايدن برفع السرية عن جميع المعلومات المتعلقة بهذا التهديد حتى يتمكن الكونغرس والإدارة وحلفاؤنا من مناقشة الإجراءات اللازمة علنا للاستجابة لهذا التهديد”.

ولم يقدم أي معلومات أخرى ولم يرد مكتبه على الفور على طلبات للحصول على مزيد من التفاصيل.

وقال مصدران إن تصريح تيرنر يتعلق بروسيا وعمليات في الفضاء، دون أن يقدما مزيدا من التفاصيل حول ما وصفوه بأنه أمر شديد السرية.

وصدر بيان تيرنر في خضم نقاش حاد في الكونغرس حول كيفية تعامل الولايات المتحدة مع التهديدات العالمية من روسيا وغيرها من المنافسين. ويحث صقور الأمن على مشاركة عالمية أكبر ويدعو بعض المشرعين الأوثق تحالفا مع الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب إلى نهج يميل أكثر إلى شعار “أمريكا أولا” في التعامل مع الشؤون العالمية.

ورفض جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس جو بايدن، تقديم تفاصيل. وقال إنه رتب لعقد اجتماع غدا الخميس مع زعماء الكونغرس وإنه فوجئ بقرار تيرنر بإصدار البيان.

وقال سوليفان في مؤتمر صحافي “لست في وضع يسمح لي بأن أقول أي شيء آخر اليوم. كما قلت، أتطلع إلى النقاش مع (تيرنر) ومن الواضح أننا سنحدد عندئذ طريقة للمضي قدما”.

(وكالات)