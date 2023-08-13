رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي يطالب بحظر السفر إلى إيران- (فيديو)

واشنطن- “القدس العربي”: قال النائب مايك تورنر (جمهوري عن ولاية أوهايو) يوم الأحد إن على الكونغرس النظر في تنفيذ حظر سفر إلى إيران.

وأكد تورنر، رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي، خلال ظهور في برنامج “واجه الأمة” على شبكة “سي بي إس” أنه سيدعم صفقة دبلوماسية أوسع ومفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران من شأنها في النهاية تجميد التقدم في الملف النووي الإيراني.

وقال تورنر: ” شروط الصفقة مهمة للغاية” مشيراً إلى أن شروط الصفقة السابقة كانت غير كافية.

وأضاف تورنر “في هذه الحالة، يبدو أنهم يتجهون نحو صفقة من شأنها أن تكون غير رسمية، ولا تخضع لرقابة الكونغرس، لأننا لن نعرف كل الشروط”، مشيرًا إلى أن المشرعين لا يريدون صفقة سرية مع إيران.

وقال إنه يجب دراسة حظر السفر إلى إيران.