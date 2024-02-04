رئيس لجنة المخابرات في مجلس النواب الأمريكي يقول إنه لا يوجد “سياسة” تجاه إيران في إدارة بايدن- (فيديو)

واشنطن- “القدس العربي”: انتقد رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب، النائب مايك تورنر (جمهوري من ولاية أوهايو)، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأحد لعدم وجود “سياسة” لديها تجاه إيران.

وقال تورنر في برنامج “واجه الأمة” على شبكة “سي بي إس”. إنّ إدارة بايدن لديها “ارتباك بين أهدافها وغاياتها” فيما يتعلق بالضربات الأمريكية الأخيرة في الشرق الأوسط.

وتأتي تعليقاته بعد أيام فقط من شن الولايات المتحدة ضربات على الجماعات المدعومة من إيران في سوريا والعراق ردًا على الهجوم بطائرة بدون طيار في الأردن والذي أسفر عن مقتل ثلاثة من أفراد الخدمة الأمريكية الأسبوع الماضي.

Today, @HouseIntel RM @JAHimes and I discussed the Biden Administration’s response to the drone strike that killed three U.S. service members on @FaceTheNation. I told @MargBrennan that President Biden needs to create a real plan that diminishes the capacities of Iran’s proxies. pic.twitter.com/oX7NxMEcf5 — US Rep. Mike Turner (@RepMikeTurner) February 4, 2024

وقال تيرنر: ” هذه مشكلة ، فهم يقولون إنهم يريدون الانتقام، ولكن بعد ذلك يقولون إن الأمر يتعلق بالردع، ثم يقولون إن الأمر يتعلق بتقليص القدرات”. “هذه كلها أهداف وغايات مختلفة. وهم لا يفعلون أيًا من ذلك. نعلم جميعًا أن الأمر يتعلق بإيران فقط”.

وأضاف “ليس لدى الإدارة سياسة فيما يتعلق بإيران، حول كيفية تقليص قدرتها، وتقليل هذه الهجمات، وتقليص أنشطتها (..) في الشرق الأوسط”، وفقاً لصحيفة “ذا هيل”.

وتابع تيرنر التأكيد على أن إدارة بايدن “ليس لديها أهداف” عندما يتعلق الأمر بإيران، مشيرا إلى أنها “لا تدفع أي ثمن عندما تتعرض الميليشيات للهجوم”.

وأضاف “تحتاج الإدارة إلى شيئين: خطة حقيقية فيما يتعلق بإيران ومواجهة إيران في المنطقة. لكن ثانياً، تضاؤل ​​القدرة على وقف هذه الهجمات.

وقال تورنر: “لا يمكننا أن نلعب في الدفاع إلى الأبد”.

وأضاف “أنظمتنا لحماية قواتنا وسفننا لا يمكنها الاستمرار في الرد على هذه الهجمات بنجاح بنسبة 100٪”.

وقال : “نحن بحاجة إلى تقليص قدراتهم، ونحن بحاجة إلى نقل هذه المشكلة إلى إيران”.

وكان رئيس مجلس النواب مايك جونسون قد اتهم الرئيس بايدن الأسبوع الماضي بـ “الإشارات المفرطة” قبل الضربات الأمريكية المخطط لها.

وأشار جونسون وغيره من الجمهوريين إلى أن بايدن كان بطيئا للغاية في الرد على الهجوم المميت في الأردن، بينما دعا آخرون إلى اتخاذ إجراءات أقوى ضد إيران في أعقاب الهجوم.