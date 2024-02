رئيس لجنة المخابرات في مجلس النواب الأمريكي يقول إنه لا يوجد “سياسة” تجاه إيران في إدارة بايدن- (فيديو)

واشنطن- “القدس العربي”: انتقد رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب، النائب مايك تورنر (جمهوري من ولاية أوهايو)، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأحد لعدم وجود “سياسة” لديها تجاه إيران.

وقال تورنر في برنامج “واجه الأمة” على شبكة “سي بي إس”. إنّ إدارة بايدن لديها “ارتباك بين أهدافها وغاياتها” فيما يتعلق بالضربات الأمريكية الأخيرة في الشرق الأوسط.

وتأتي تعليقاته بعد أيام فقط من شن الولايات المتحدة ضربات على الجماعات المدعومة من إيران في سوريا والعراق ردًا على الهجوم بطائرة بدون طيار في الأردن والذي أسفر عن مقتل ثلاثة من أفراد الخدمة الأمريكية الأسبوع الماضي.

Today, @HouseIntel RM @JAHimes and I discussed the Biden Administration’s response to the drone strike that killed three U.S. service members on @FaceTheNation.

I told @MargBrennan that President Biden needs to create a real plan that diminishes the capacities of Iran’s proxies. pic.twitter.com/oX7NxMEcf5

— US Rep. Mike Turner (@RepMikeTurner) February 4, 2024