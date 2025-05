رئيس مؤتمر ميونخ للأمن يبكي بعد انتقادات قاسية من نائب ترامب- (فيديو)

ميونخ: في مشهد متوتر استحوذ على انتباه العالم، فقد رئيس مؤتمر ميونيخ للأمن، كريستوف هيوسغن، الإثنين، السيطرة على نفسه، وأدمعت عيناه، بسبب انتقاد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، أوروبا لـ”قمعها حرية التعبير”.

وخلال الكلمة الختامية للمؤتمر، قال هيوسغن: “بعد كلمة نائب رئيس أمريكا فانس الجمعة، علينا أن نحذر من أن قاعدة المبادئ المشتركة لم تعد مشتركة بعد اليوم بين الدول الغربية”.

The Chairman of the Munich Security Conference Christoph Heusgen breaks down as he gives an emotional speech at the end of the summit, thanking European leaders for reaffirming values of democracy, freedom and rule of law. pic.twitter.com/2Jt3JqcjeF

— Channel 4 News (@Channel4News) February 17, 2025