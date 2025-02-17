رئيس مؤتمر ميونخ للأمن يبكي بعد انتقادات قاسية من نائب ترامب- (فيديو)

ميونخ: في مشهد متوتر استحوذ على انتباه العالم، فقد رئيس مؤتمر ميونيخ للأمن، كريستوف هيوسغن، الإثنين، السيطرة على نفسه، وأدمعت عيناه، بسبب انتقاد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، أوروبا لـ”قمعها حرية التعبير”.

وخلال الكلمة الختامية للمؤتمر، قال هيوسغن: “بعد كلمة نائب رئيس أمريكا فانس الجمعة، علينا أن نحذر من أن قاعدة المبادئ المشتركة لم تعد مشتركة بعد اليوم بين الدول الغربية”.

The Chairman of the Munich Security Conference Christoph Heusgen breaks down as he gives an emotional speech at the end of the summit, thanking European leaders for reaffirming values of democracy, freedom and rule of law. pic.twitter.com/2Jt3JqcjeF — Channel 4 News (@Channel4News) February 17, 2025

وأشاد بعدها هيوسغن بالسياسيين الأوروبيين الذين عارضوا فانس، خلال المؤتمر، وأكدوا “على القيم الراسخة”.

ومع حديثه عن هذه الاختلافات، فقد السيطرة على مشاعره وبدأ بالبكاء، ولم يستطع إكمال كلمته، في مشهد لفت الحاضرين.

وأثارت كلمة فانس في المؤتمر يوم الجمعة الماضي، ردود فعل غاضبة بين المشاركين بسبب هجومه على أوروبا.

فيما كان من المتوقع أن يركز جي دي فانس على مبادرة ترامب بشأن النزاع في أوكرانيا، فاجأ الرجل الثاني في واشنطن الحضور بتخصيص الجزء الأكبر من خطابه لانتقاد الدول الأوروبية بسبب ما اعتبره “تراجعاً في حرية التعبير”.

وقال فانس في مؤتمر ميونيخ للأمن “التهديد الذي يقلقني أكثر من أي شيء آخر في ما يتصل بأوروبا ليس روسيا، ولا الصين، ولا أي طرف خارجي آخر، ما يقلقني هو التهديد من الداخل. تراجع أوروبا عن بعض قيمها الأساسية”.

وأضاف “أخشى أن حرية التعبير في بريطانيا وفي مختلف أنحاء أوروبا تتراجع”.

(وكالات)