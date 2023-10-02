رئيس مايكروسوفت: الذكاء الاصطناعي سيساعد غوغل في توسيع تفوقها في عمليات البحث على الإنترنت

واشنطن: قال الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت الأمريكية للبرمجيات ستايا ناديلا، إن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد غوغل في توسيع هيمنتها في سوق البحث على الإنترنت، وذلك خلال ظهوره اليوم الاثنين في محاكمة غوغل بتهمة الاحتكار.

وعندما كشفت مايكروسوفت النقاب عن محرك البحث الجديد الخاص بها “بينغ” القائم على الذكاء الاصطناعي في شباط/فبراير الماضي، تفوقت على غوغل. وأشاد ناديلا بالتكنولوجيا كطريقة لعودة “بينغ” إلى السوق والضغط على غوغل.

لكنه قال للقاضي الآن إن غوغل تستطع تسريع تقدمها الحالي من خلال استخدام الأرباح الهائلة التي تحققها من خدمات البحث على الإنترنت لدفع الأموال للناشرين مقابل الحقوق الحصرية للمحتوى الذي يمكن أن تستخدمه لجعل بحثها بالذكاء الاصطناعي أفضل من المنافسين.

ولم يترك ناديلا أي مجال للشك في تصوره لهيمنه جوجل. ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عنه القول “تستيقظ في الصباح وتغسل أسنانك وتبحث على أي شئ على غوغل”.

وكانت وزارة العدل الأمريكية قد اتهمت قسم البحث التابع لشركة “ألفابيت” وهي الشركة الأم لغوغل، باحتكار سوق البحث بشكل غير قانوني من خلال دفع 10 مليارات دولار للمنافسين ومصنعي الهواتف المحمولة وشركات الاتصالات اللاسلكية لجعل محرك البحث الخاص بها هو الخيار الافتراضي على الهواتف المحمولة ومتصفحات الإنترنت. وتنفي غوغل هذه الاتهامات.

(د ب أ)