رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة يستقبل وائل الدحدوح وأفراد عائلته

الدوحة ـ “القدس العربي”:

استقبل الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الإعلامية مراسل القناة ومدير مكتبها في غزة وائل الدحدوح المتواجد في قطر في رحلة علاج. واطمأن الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني على حالة وائل الدحدوح الذي يتلقى العلاج في مستشفى حمد العام من إصابة تعرض لها في قصف إسرائيلي استهدفه وزميله الراحل المصور بقناة الجزيرة سامر أبو دقة.

والتقى الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني بوائل الدحدوح وتفقد حالته الصحية وتأكد من ظروف علاجه وإقامته في العاصمة القطرية الدوحة. وكان وائل الدحدوح مصحوبا بأفراد أسرته المرافقين له خلال رحلة علاجه.

رئيس مجلس إدارة شبكة #الجزيرة الإعلامية الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني يلتقي مراسل القناة في #غزة #وائل_الدحدوح وعائلته التي ترافقه في رحلة العلاج بالدوحة .

وقد اطمئن الشيخ حمد بن ثامر على صحة الصحفي #وائل_الدحدوح الذي تعرض لإصابات خلال قيامه بالتغطية الميدانية للعدوان على #غزة ،… pic.twitter.com/lYbnls1aZ9 — جابر الحرمي (@jaberalharmi) January 21, 2024

ووصل مؤخراً وائل الدحدوح إلى العاصمة القطرية، قادماً من العريش المصرية على متن رحلة إجلاء لطائرة عسكرية قطرية.

وكان في استقبال وائل الدحدوح مسؤولون ومدراء في شبكة “الجزيرة”، التقوا بزميلهم المصاب.

وتحول وائل الدحدوح إلى أيقونة في مجال الإعلام لتغطيته المستمرة والمتواصلة للحرب الإسرائيلية على غزة، وكشفه تفاصيل الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال.

وفجع وائل الدحدوح باستشهاد عدد من أفراد أسرته بمن فيهم زوجته وأولاده.

وقتلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي زوجة الدحدوح، ونجله البالغ من العمر 15 عاماً، وابنته البالغة من العمر 7 سنوات، وحفيده الرضيع، في غارة جوية، جنوب غزة يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، رغم إعلان قوات الاحتلال قبل الهجوم أن المنطقة آمنة.

وفي السابع من يناير/كانون الثاني الجاري، فُجع الدحدوح باستشهاد نجله الأكبر الصحافي حمزة، مع زميله مصطفى ثريا، عندما استهدف الاحتلال سيارتهما في غزة.

وتعاطف كثيرون مع وائل الدحدوح وأثنوا على صبره على استشهاد زوجته وأبنائه خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، واستهداف أقاربه وعشرات الآلاف من سكان القطاع المحاصر.

وكشفت مصادر في العاصمة القطرية أن وائل الدحدوح سيخضع لفحوصات طبية في مؤسسة استشفائية متخصصة، وتلقي العلاج، وتنظم له لقاءات مع فعاليات في قطر.