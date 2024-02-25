رئيس مجلس إدارة شبكة «الجزيرة» يشارك في احتفالية معهد الإعلام في ذكرى انطلاقته العشرين

الدوحة ـ «القدس العربي»: شارك الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة، في احتفالية معهد الجزيرة للإعلام،في بذكرى انطلاقته العشرين، والتأكيد على مكانة المعهد في خريطة الإعلام العربي، وتأثيره الإيجابي على أجيال من الصحافيين والإعلاميين في الدول العربية، وعلى المستوى العالمي.

وحضر الحدث، الذي عقد في مقر المعهد في العاصمة القطرية الدوحة، الدكتور مصطفى سواق المدير العام لشبكة الجزيرة الإعلامية بالوكالة، وإيمان العامري، مديرة معهد الجزيرة، وعدد من المدراء التنفيذيين في شبكة الجزيرة.

وأكد الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الإعلامية، أن معهد الجزيرة للإعلام كان مهماً ولا يزال، وقدر الجزيرة أن تكون رائدة في مجالها، وللريادة شروط ومتطلبات، ليس أقلها جودة المنتَج وكفاءة المنتِج، ولا سبيل إلى ذلك دون التدريب المستمر.

وأضاف في كلمة نشرت في كتاب أصدر بالمناسبة، أن المعهد انطلق من إحساسه بالمسؤولية المجتمعية، ليقدم خدماته مجاناً للمواطنين القطريين، ولطلاب الصحافة، ولغير القادرين على تحمل أعباء السفر ورسوم التدريب، فعمت الفائدة وذاع الصيت، وبقي الأثر.

وشدد رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة، قائلاً: «إن كان وجود المعهد مهماً لشبكة الجزيرة منذ عشرين عاماً، فإن وجوده الآن أكد، والحاجة إليه أمسّ، خصوصاً في ظل التطور المتسارع لتقنيات الاتصال وقوالب المعالجة، ودخول أدوات الذكاء الاصطناعي إلى معترك العمل الصحافي.

وأكد الدكتور مصطفى سواق المدير العام لشبكة الجزيرة الإعلامية بالوكالة، على الدور المحوري الذي يلعبه معهد الجزيرة منذ تأسيسه، وكيف أصبح مرجعاً في المجال، واكتسب سمعة دولية تجعله في مصاف المراكز التدريبية المتخصصة في الإعلام.

وأضاف الدكتور مصطفى أن المعهد يستمد قوته ومكانته من شبكة الجزيرة التي تحولت لأهم مؤسسة إعلامية في العالم. وأكد أن الأحداث الأخيرة الجارية في العالم فضحت وسائل إعلامية تحديداً في عدد من الدول الغربية التي فقدت مصداقيتها في تغطية ما يحدث في غزة تحديداً، عكس الجزيرة التي التزمت بالمعايير المهنية وقيمها، وهو ما جعلها دوماً الأفضل.

وأبرزت إيمان العامري مديرة معهد الجزيرة للإعلام النتائج التي حققها المعهد، خلال عشرين عاماً من التدريب، حيث نظم نحو 6500 دورة تدريبية، وشارك فيها أكثر من 75 ألف متدرب ثلثهم من أبناء قطر. وأضافت إيمان العامري أنه ضمن مبادرتي سفراء الجزيرة والإعلام من أجل التنمية، نظم المعهد نحو 500 دورة لصالح 14 ألف متدرب، أغلبهم من طلاب الصحافة. كما نشر المعهد 32 عدداً من مجلة الصحافة منذ انطلاقها عام 2016، وأكثر من 60 إصداراً، من بينها كتب وأدلة وبحوث محكمّة، بالإضافة إلى مناهج تدريبية عديدة. وقالت إيمان العامري إن معهد الجزيرة للإعلام فاز بسبع جوائز جديدة، ثلاث ذهبيات من جوائز فيدي، وأربع ذهبيات من جوائز آفا.

وكرم الدكتور مصطفى سواق، مدير عام شبكة الجزيرة بالوكالة، وإيمان العامري المدراء السابقون للمعهد، تتويجاً لجهودهم، وكان من بينهم عبد العزيز الحر، ومنير الدائمي، المدير التنفيذي للقطاع الرقمي في شبكة الجزيرة.

وانطلق معهد الجزيرة للإعلام في فبراير/ شباط 2004، بوصفه صرحاً معرفياً يجمع الخبرة والتجربة، بالمعرفة النظرية والتطبيقية، في دورات تدريبية تغطي مختلف تخصصات علم الاتصال.

ويهدف المعهد إلى النهوض بصناعة الإعلام في الوطن العربي والعالم، ويتعاون مع مجموعة من المعاهد والمؤسسات العالمية، لتقديم مادة تدريبية على أعلى المستويات.