رئيس مجلس السيادة السوداني يبدأ زيارة إلى الجزائر ويلتقي تبون

الخرطوم: توجه رئيس مجلس السيادة السوداني والقائد العام للقوات المسلحة، عبد الفتاح البرهان، صباح اليوم الأحد، إلى الجزائر، في زيارة رسمية.

ووفق بيان نشرته القوات المسلحة السودانية على حسابها بموقع “فيسبوك” اليوم، سيُجري البرهان خلال الزيارة، مباحثات مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تتناول مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

ويرافق البرهان خلال الزيارة، وزيرُ الخارجية المكلف السفير علي الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة، الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل.

(د ب أ)