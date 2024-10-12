رئيس مجلس الشورى الإيراني يقود طائرته إلى بيروت

“القدس العربي”: أظهر مقطع فيديو اليوم السبت رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف وهو يقود طائرته متوجها إلى العاصمة اللبنانية بيروت.

وبدا الدخان يتصاعد من الضاحية الجنوبية جراء العدوان الاسرائيلي خلال هبوط طائرة قاليباف في مطار بيروت.

نشرت مواقع إيرانية هذه الصورة وقالت ان رئيس مجلس الشورى قاليباف هو الذي قاد الطائرة التي أقلته إلى بيروت في طريقة لاجتماع رؤوساء المجالس في جنيف.

لاحقا ألحقت الخبر بفيديو للطيار قاليباف. pic.twitter.com/o97oTZBjZd

— Fatima Alsmadi | فاطمة الصمادي (@AlsmadiFatima) October 12, 2024