رئيس مجلس الشورى الإيراني يقود طائرته إلى بيروت

“القدس العربي”: أظهر مقطع فيديو اليوم السبت رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف وهو يقود طائرته متوجها إلى العاصمة اللبنانية بيروت.
وبدا الدخان يتصاعد من الضاحية الجنوبية جراء العدوان الاسرائيلي خلال هبوط طائرة قاليباف في مطار بيروت.
🎥شاهد | الدخان المتصاعد من ضاحية بيروت جراء العدوان الاسرائيلي خلال هبوط طائرة رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني محمد باقر قاليباف في مطار بيروت pic.twitter.com/Pq3TutQu6y
— إيران بالعربية (@iraninarabic_ir) October 12, 2024
نشرت مواقع إيرانية هذه الصورة وقالت ان رئيس مجلس الشورى قاليباف هو الذي قاد الطائرة التي أقلته إلى بيروت في طريقة لاجتماع رؤوساء المجالس في جنيف.
لاحقا ألحقت الخبر بفيديو للطيار قاليباف. pic.twitter.com/o97oTZBjZd
— Fatima Alsmadi | فاطمة الصمادي (@AlsmadiFatima) October 12, 2024
هه أين هم عرب التطبيع والتنسيق والاتفاقيات البهيمية الحميرية العبثية مع عصابة البيت الأسود الصهيوني الأمريكي يا انريكي فيما يحصل الآن في غزة ولبنان يا إخوان ✌️🇱🇧🇵🇸🇮🇷🤔🐐🐐🚀🐒💣🚀
كلام فارغ.. والقائد المساعد هو من قام بكل شيئ..
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الدليل الاول يستحيل على شخص لم يمارس قيادة الطيارة لمدة اشهر ان يستقيل الكرسي الرئيسي
فما بالك بمن لم يمارس لسنوات.. كما هذا الرجل. الرحلات الاولى يكون يمينا وليس يسارا.
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الدليل الثاني زاوية الكاميرا من الخلف لا تقول شيئا
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الدليل التالث لا نرى الطيار المساعد في اللوحة.. ولا حتى ثانية..
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حينما يتجه الطيار الى الحمام مثلا.. فالطائرة تكمل الطريق بوجود الطائر المساعد..
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وهو اصلا لا يفعل شيئا يذكر مع وجود الطيار الاوتوماتيكي حين تكون الطائرة في الجو
لمدة ساعات بدون انعراجة