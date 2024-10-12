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رئيس مجلس الشورى الإيراني يقود طائرته إلى بيروت

12 - أكتوبر - 2024

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“القدس العربي”:  أظهر مقطع فيديو اليوم السبت رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف وهو يقود طائرته متوجها إلى العاصمة اللبنانية بيروت.

وبدا الدخان يتصاعد من الضاحية الجنوبية جراء العدوان الاسرائيلي خلال هبوط طائرة قاليباف في مطار بيروت.

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  1. يقول فصل الخطاب:
    أكتوبر 12, 2024 الساعة 7:34 م

    هه أين هم عرب التطبيع والتنسيق والاتفاقيات البهيمية الحميرية العبثية مع عصابة البيت الأسود الصهيوني الأمريكي يا انريكي فيما يحصل الآن في غزة ولبنان يا إخوان ✌️🇱🇧🇵🇸🇮🇷🤔🐐🐐🚀🐒💣🚀

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  2. يقول ابن الوليد. المانيا. (على تويتر ibn_al_walid_1@):
    أكتوبر 13, 2024 الساعة 11:06 م

    كلام فارغ.. والقائد المساعد هو من قام بكل شيئ..
    .
    الدليل الاول يستحيل على شخص لم يمارس قيادة الطيارة لمدة اشهر ان يستقيل الكرسي الرئيسي
    فما بالك بمن لم يمارس لسنوات.. كما هذا الرجل. الرحلات الاولى يكون يمينا وليس يسارا.
    .
    الدليل الثاني زاوية الكاميرا من الخلف لا تقول شيئا
    .
    الدليل التالث لا نرى الطيار المساعد في اللوحة.. ولا حتى ثانية..
    .
    حينما يتجه الطيار الى الحمام مثلا.. فالطائرة تكمل الطريق بوجود الطائر المساعد..
    .
    وهو اصلا لا يفعل شيئا يذكر مع وجود الطيار الاوتوماتيكي حين تكون الطائرة في الجو
    لمدة ساعات بدون انعراجة

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