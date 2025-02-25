رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي يزور الثلاثاء الصحراء الغربية في خضم أزمة مع الجزائر

باريس: يتوجّه رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشيه إلى الصحراء الغربية الثلاثاء، في إطار زيارة رسمية بدأها الأحد إلى المغرب، في خطوة تأتي في خضمّ أزمة متفاقمة بين الجزائر وباريس منذ اعترفت الأخيرة بسيادة الرباط على هذه المنطقة المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر.

M. Nasser Bourita s’est entretenu, ce jour, avec le Président du Sénat de la République française, M. Gérard Larcher, qui a mis en exergue l’importance de la diplomatie parlementaire en tant que levier pour renforcer le nouveau Partenariat d’exception entre le Maroc et la France pic.twitter.com/VRouP2oUDF — Maroc Diplomatie 🇲🇦 (@MarocDiplomatie) February 24, 2025

وتأتي زيارة المسؤول الفرنسي في خضمّ استفحال الأزمة بين باريس والجزائر في أعقاب رفض السلطات الجزائرية “عشر مرات” طلبا فرنسيا لاستعادة مواطن يقيم بصورة غير قانونية في فرنسا، حيث قضى عقوبة في السجن بتهمة تمجيد الإرهاب ثم ارتكب قبل بضعة أيام هجوما جهاديا في مولوز (شرق فرنسا).

ووصل لارشيه إلى الرباط الأحد بدعوة من نظيره المغربي “من أجل تعزيز التعاون البرلماني وعلاقة الصداقة” بين البلدين.

ولارشيه الذي وصل على رأس وفد من أعضاء مجلس الشيوخ سيلتقي رئيس الوزراء المغربي في الرباط، قبل أن يتوجّه الثلاثاء إلى العيون، كبرى مدن الصحراء الغربية “لتجسيد الموقف الفرنسي الجديد الذي يقضي بأنّ حاضر الصحراء الغربية ومستقبلها هما جزء من السيادة المغربية”.

وكانت الجزائر ندّدت الأسبوع الماضي بزيارة قامت بها إلى الصحراء الغربية وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي، محذّرة من أنّ هذه الخطوة “الخطرة للغاية” تستدعي “الشجب والإدانة على أكثر من صعيد”.

(أ ف ب)