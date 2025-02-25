سياسة | عربي | المغرب العربي

رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي يزور الثلاثاء الصحراء الغربية في خضم أزمة مع الجزائر

25 - فبراير - 2025

حجم الخط
15

باريس: يتوجّه رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشيه إلى الصحراء الغربية الثلاثاء، في إطار زيارة رسمية بدأها الأحد إلى المغرب، في خطوة تأتي في خضمّ أزمة متفاقمة بين الجزائر وباريس منذ اعترفت الأخيرة بسيادة الرباط على هذه المنطقة المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر.

وتأتي زيارة المسؤول الفرنسي في خضمّ استفحال الأزمة بين باريس والجزائر في أعقاب رفض السلطات الجزائرية “عشر مرات” طلبا فرنسيا لاستعادة مواطن يقيم بصورة غير قانونية في فرنسا، حيث قضى عقوبة في السجن بتهمة تمجيد الإرهاب ثم ارتكب قبل بضعة أيام هجوما جهاديا في مولوز (شرق فرنسا).

ووصل لارشيه إلى الرباط الأحد بدعوة من نظيره المغربي “من أجل تعزيز التعاون البرلماني وعلاقة الصداقة” بين البلدين.

ولارشيه الذي وصل على رأس وفد من أعضاء مجلس الشيوخ سيلتقي رئيس الوزراء المغربي في الرباط، قبل أن يتوجّه الثلاثاء إلى العيون، كبرى مدن الصحراء الغربية “لتجسيد الموقف الفرنسي الجديد الذي يقضي بأنّ حاضر الصحراء الغربية ومستقبلها هما جزء من السيادة المغربية”.

وكانت الجزائر ندّدت الأسبوع الماضي بزيارة قامت بها إلى الصحراء الغربية وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي، محذّرة من أنّ هذه الخطوة “الخطرة للغاية” تستدعي “الشجب والإدانة على أكثر من صعيد”.

(أ ف ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول ابن القبائل:
    فبراير 26, 2025 الساعة 2:42 م

    المغرب له حق السيادة على صحرائه، يستقبل من شاء ومتى شاء بأقاليمه هناك

    رد
1 2

أخبار ذات صلة

ماذا بعد تجميد الأموال المهربة إلى فرنسا؟
منذ 7 ساعات
قلق حزبي في الجزائر من الوضع الإقليمي ومطالب بالحوار
منذ 14 ساعة
بعد بث قنوات جزائرية مواد صادمة عن السحر والشعوذة.. هيئة رسمية تحذر من الترويج لخطاب “الخرافة” ونخب تحذر من “التراجع الحضاري”
منذ 18 ساعة
مصر وتونس والجزائر تدعو ليبيا لعقد انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة
31 - مايو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية