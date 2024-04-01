رئيس مجلس القيادة اليمني: قرار الحرب أو الجهاد منوط بالدولة وحدها

عدن- “القدس العربي”:

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، أن الخطاب الديني اليمني بحاجة إلى التركيز على الأخلاق وحسن المعاملة مع أهمية مراعاة مقتضيات العصر واحتياجات الجيل الجديد مثل استثمار الوقت والابتكار والعمل.

وقال في كلمة خلال لقاء بعدد من علماء الدين والدعاة والخطباء بالعاصمة المؤقتة عدن اليوم الأحد: “من المهم أن نحاول اصلاح المجتمع، وأن نحافظ على قيمه الأصيلة، لكن دون أن يقف ذلك عقبة أمام التغيير والتطور”.

وطبقا لوكالة الأنباء الحكومية؛ أكد العليمي أن قرار الحرب أو الجهاد منوط بالدولة وحدها، “وهي السلطة المختصة في البلاد وفق الدستور والقانون، وليس الجماعات والأفراد”.

وشدد “على أهمية التركيز في الخطاب الديني على العدالة بكامل أبعادها سياسيا واجتماعيا واقتصاديا”.

وفيما حذّر من خطورة إقحام مواضيع الخلاف السياسي في المساجد، أكد على “حق الناس في التعبير عن آرائهم والنقد والاعتراض، طالما كان ذلك في ظل احترام قيم الدين، ومؤسسات الدولة، وعدم بث الفرقة”.