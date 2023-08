رئيس مجلس المستشارين المغربي يزور إسرائيل مطلع أيلول المقبل- (تدوينات) 

الرباط- “القدس العربي”:

يقوم رئيس مجلس المستشارين المغربي، النعم ميارة، بزيارة عمل إلى إسرائيل في أيلول/ سبتمبر المقبل، بعد دعوة رسمية من رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا.

واعتبرت مصادر أن زيارة رئيس الغرفة الثانية في البرلمان المغربي إلى تل أبيب من شأنها أن تعزز التعاون البرلماني بين البلدين، وهو ما يتماشى مع تطور العلاقات الثنائية بينهما في جميع المجالات.

وهذه الزيارة الأولى للمسؤول المغربي المذكور إلى إسرائيل، ضمن جولة شرق أوسطية ستشمل فلسطين والأردن، وفق ما ذكر موقع “آخر خبر من المغرب” الناطق بالإنكليزية.

وسيقود مجلس المستشارين، النعم ميارة، الوفد البرلماني الذي سيزور إسرائيل، للمشاركة في اجتماعات برلمان البحر الأبيض المتوسط من الأول إلى السابع من أيلول/ سبتمبر.

ويعدّ النعم ميارة رئيسا للبرلمان المتوسطي، وسيضم الوفد المغربي خمسة مستشارين برلمانيين.

وأفاد موقع “لو360” أن جولة الوفد المغربي في الأردن ستبدأ بلقاءات مع المنتخبين المحليين. وستتلوها اجتماعات مع الجانب الفلسطيني، قبل اختتام جلسة مكتب برلمان البحر الأبيض المتوسط في الكنيست بحسب مصدر إسرائيلي.

وعلى هامش زيارته لإسرائيل، وهي الأولى من نوعها، يلتقي النعم ميارة، رئيسَ الكنيست أمير أوحانا، حيث سيبحثان تطوير الأقاليم الصحراوية للمملكة بالشراكة مع مستثمرين إسرائيليين وبالاعتماد على الخبرات الإسرائيلية. كما سيتم بحث ضرورة التوصل إلى تسوية للصراع الإسرائيلي- الفلسطيني، بما يضمن السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط.

وقام أوحانا بزيارة رسمية إلى الرباط يوم 7 تموز/ يوليو الماضي بدعوة من رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، حيث أعلن أن إسرائيل تستعد للاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه.

وفي 17 تموز/ يوليو، أعلن الديوان الملكي المغربي أن العاهل محمد السادس تلقى رسالة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “تتضمن قرار دولة إسرائيل الاعتراف بسيادة المغرب على أراضي الصحراء الغربية”.

وكان المغرب وإسرائيل عملا على تطبيع العلاقات السياسية والدبلوماسية بينهما خلال التوقيع على “الإعلان المشترك” في الرباط يوم 10 كانون الأول/ ديسمبر 2020، برعاية الولايات المتحدة الأمريكية.

ومنذ ذلك الوقت، تسارعت وتيرة التعاون بين تل أبيب والرباط في جميع المجالات الاقتصادية والسياحية والعسكرية والثقافية وغيرها.

وقام محمد بنوالي، قائد المدفعية الملكية المغربية، بزيارة إسرائيل في شباط/ فبراير الماضي، حيث جرى الاتفاق على توسيع التعاون العسكري، ليشمل الاستعلام والدفاع الجوي والحرب الإلكترونية.

من جهة أخرى، ارتفع عدد السياح المغاربة إلى إسرائيل بنسبة 66% خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث سافر أكثر من 2000 مغربي إلى إسرائيل.

بالإضافة إلى ذلك، بلغت التجارة بين المغرب وإسرائيل 6 ملايين دولار في شهر حزيران/ يونيو وحده. وفي النصف الأول من العام، زادت التجارة بين البلدين بشكل ملحوظ، حيث وصلت إلى 38.5 مليون دولار، بزيادة قدرها 96% عن نفس الفترة من العام السابق.

على صعيد آخر، يزور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المغرب قريبا في إطار رحلة دبلوماسية، استجابة لدعوة رسمية من الملك محمد السادس.