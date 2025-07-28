رئيس مجلس النواب الأمريكي يكشف عن أرقام تؤكد تجويع إسرائيل لغزة

واشنطن: قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، إن “إسرائيل سمحت بدخول 94 ألف شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة” منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

جاء ذلك في مقابلة مع قناة “إن بي سي نيوز” الأمريكية، مساء الأحد، في وقت تستفحل فيه مجاعة الفلسطينيين في قطاع غزة نتيجة الحصار الإسرائيلي المطبق.

ومتجاهلا دعم بلاده لتل أبيب في إبادة غزة، وصف جونسون الصور القادمة من القطاع الذي يعاني من أزمة جوع نتيجة الحصار الإسرائيلي، بأنها “مؤلمة وتفطر القلب”.

وادعى أن إسرائيل “سلّمت 94 ألف شاحنة مساعدات غذائية” إلى غزة منذ بدء هجماتها على القطاع في 7 أكتوبر 2023، وهو ما يؤكد استخدام إسرائيل التجويع كسلاح ضد الفلسطينيين في غزة، بحسب تقديرات أممية.

ففي أكثر من بيان، أكدت مؤسسات إغاثية وأممية، بينها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، حاجة الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة إلى 600 شاحنة مساعدات يوميا على الأقل.

واستناداً للتقديرات الأممية، كان من المفترض دخول نحو 396 ألف شاحنة مساعدات إلى غزة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023 حتى اليوم على الأقل.

وبناءً على الأرقام التي ادعاها جونسون (94 ألف شاحنة)، فإن ما تم إدخاله فعلياً أقل من ربع ما يحتاجه الفلسطينيون (23 بالمئة)، ما يؤكد استخدام إسرائيل التجويع كسلاح ضد أكثر من مليوني فلسطيني.

جونسون زعم أن حماس “سرقت جزءاً كبيراً” من هذه المساعدات، لكن مقدم البرنامج أشار إلى تقريرٍ لصحيفة نيويورك تايمز، يؤكد فيه أن الجيش الإسرائيلي لم يعثر على دليل يثبت أن حماس تسرق المساعدات الإنسانية التي توصلها الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية إلى غزة.

وتعيش غزة أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخها، إذ تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل، بدعم أمريكي.

وتغلق إسرائيل منذ 2 مارس/آذار 2025، جميع المعابر مع القطاع وتمنع دخول معظم المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في تفشي المجاعة داخل القطاع.

(الأناضول)