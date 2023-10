رئيس مجلس النواب الأمريكي يواجه تصويتا للإطاحة به الثلاثاء

واشنطن: يكافح الجمهوري كيفن ماكارثي للحفاظ على موقعه السياسي قبيل تصويت مرتقب الثلاثاء بشأن إمكانية إطاحته من منصبه كرئيس لمجلس النواب، في خطوة فرضها معارضوه من اليمين المتشدد ردا على تعاونه مع الديموقراطيين.

أثار ماكارثي حفيظة الجناح اليميني المتشدد في حزبه عندما مرر اتفاقا مؤقتا بشأن الموازنة توصل إليه الحزبان ودعمه البيت الأبيض لتجنّب إغلاق حكومي السبت.

Just in:

Kevin McCarthy says he will likely be removed as Speaker today: "Probably so."

