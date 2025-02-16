مصر: جبالي يؤكد لوفد أوروبي رفض تهجير الغزاويين… واجتماع نقابي حول إعادة الإعمار

القاهرة ـ «القدس العربي»: أكد رئيس مجلس النواب المصري، حنفي جبالي، أمس الأحد، رفض مصر القاطع للتهجير القسري الفلسطينيين من غزة ومحاولات تصفية القضية الفلسطيني، فيما تواصلت المبادرات النقابية دعما للقطاع. وتناول جبالي خلال لقاء وفد مجموعة تحالف الاشتراكيين الديمقراطيين في البرلمان الأوروبي برئاسة غارسيا بيريز رئيسة المجموعة، الجهود المصرية الرامية إلى تثبيت الهدنة في قطاع غزة بالتنسيق مع الشركاء الإقليمين والدوليين لضمان استقرار الأوضاع الميدانية وتهيئة الظروف لإحياء مسار التسوية السياسية، بما يحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

ولفت إلى ما طرحته مصر من خطة عقلانية لإعادة إعمار قطاع غزة دون الحاجة إلى تهجير أهله بالتزامن مع البدء في مسار تفاوضي لتسوية سياسية عادلة للقضية الفلسطينية.

وشدد على تمسك بلاده بثوابت علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيدا بالزخم الإيجابي للعلاقات المصرية الأوروبية، ومؤكداً على التطلع لمواصلة التشاور وتعزيز الحوار البناء بين مجلس النواب المصري والبرلمان الأوروبي، مؤكدا عزم مصر على مواصلة تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي على الرغم من الأزمات الإقليمية التي تلقي بعبء كبير على الدولة.

وقال إن البرلمان المصري يقوم بدور تشريعي ورقابي لضمان تعزيز حقوق الإنسان، مستعرضاً مراحل إعداد مشروع قانون الاجراءات الجنائية وفلسفته القائمة على تعزيز الحقوق والحريات. كما تناول في حديثه التعاون المصري الأوروبي في مجال الهجرة والرؤية المصرية القائمة على إطار شامل يقوم على ربط الهجرة بالتنمية ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية وهو ما انعكس إيجاباً على مكافحة مصر لتلك الظاهرة.

وثمن حرص الاتحاد الأوروبي على دعم مصر باعتبارها ركيزة الاستقرار في المنطقة، في ظل ما تواجهه من تحديات إقليمية وأزمات اقتصادية إقليمية ودولية، ما تبلور في قيام الاتحاد الأوروبي بصرف الشريحة الأولى من المساعدة المالية الكلية، حيث عكس صرف تلك الشريحة التقدم الذي أحرزته مصر في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية والسياسية.

فيما أكدت بيريز على قوة ومتانة العلاقات الممتدة على مر السنين بين مصر والاتحاد الأوروبي، وما شهدته تلك العلاقات من نقلة نوعية كبيرة على كافة المستويات منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد، والتي توجت بترفيعها إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية الشاملة» انطلاقاً من إدراك الاتحاد لأهمية دور مصر وثقلها السياسي والاقتصادي وموقعها الاستراتيجي ومستقبلها الواعد والطفرة التنموية التي حققتها في جمهوريتها الجديدة. كما أعربت عن السعي الجاد لتعزيز العلاقات البرلمانية بين البرلمان الأوروبي والبرلمان المصري، مبديةً تقديرها للجهود المصرية لتحقيق الاستقرار الإقليمي وتثبيت الهدنة في قطاع غزة، ورفضها للتهجير القسري للفلسطينيين من القطاع، مع ضرورة إيجاد تسوية سياسية تضمن قيام الدولة الفلسطينية. وثمنت الجهود المصرية في مجال الإصلاح الاقتصادي والسياسي ومكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكدةً على الضرورة المُلحة لاستمرار الحوار البرلماني الأوروبي المصري لتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة الأوروبية المصرية.

ملف المساعدات

وفيما يخص ملف المساعدات لغزة، لا تزال عشرات الشاحنات المحملة بالمنازل المتنقلة والمعدات الثقيلة، التي تحمل شعار «اللجنة المصرية القطرية» متوقفة أمام معبر رفح البري منذ صباح الخميس الماضي، دون سماح الجانب الإسرائيلي لها بالدخول إلى القطاع.

واصطفت مئات الحافلات المحملة بالمساعدات في الطريق المؤدي إلى مطار العريش، في ظل التضييق الذي تمارسه قوات الاحتلال على حجم المساعدات التي تدخل القطاع، وعدم التزامها ببنود اتفاق الهدنة الذي ينص على دخول 600 شاحنة يوميا.

وفد طبي

وبرز نشاط وفد طبي مصري لعلاج الجرحى والمصابين بين المستشفى الأوروبي في رفح وناصر في خان يونس في غزة.

الوفد الذي يضم 13 طبيبا وصل قطاع غزة قبل أيام، ويضم متخصصين في جراحات الكسور، والجراحات التكميلية، وإعادة بناء الأطراف، والجراحات الميكروسكوبية، وجراحات النساء والتوليد، والتخدير، وتمريض العمليات.

وأعلن خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، ومقرر لجنة مصر العطاء، أن الوفد استقبل منذ وصوله قطاع غزة، مصابين بالطلق الناري من ضحايا الاعتداءات الصهيونية المتكررة رغم اتفاقات وقف إطلاق النار، مؤكدا على أنه سيلحق بهم مدد من الأطباء والفرق الصحية المصرية الذين تطوعوا وأعلنوا استعدادهم لنجدة اهالي غزة وعلاجهمً في أرضهمً وإعادة بناء النظام الصحي، مشددا على أن الوفود الطبية مهمتها دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه.

وفد طبي يواصل عمله في مستشفيات ناصر والأوروبي داخل القطاع

وزاد: جيش مصر الأبيض تحرك وعلى أتم الاستعداد لإعادة القطاع الصحي لأفضل مما كان، ونقابة أطباء مصر ولجنة مصر العطاء «الذراع الانسانية لنقابة الاطباء المصرية» تعمل على جمع التبرعات من المصريين لتتدفق لتعمير القطاع الصحي في المستلزمات والمعدات والتجهيزات الضرورية لإعادة بناء النظام الصحي. وكانت قناة القاهرة الإخبارية بثت لقطات لأطباء مصريين يجرون عمليات جراحية في المستشفى الأوروبي شرق مدينة خان يونس، وهي عمليات نوعية ودقيقة لإعادة الأمل للمصابين بجراح متناهية الخطورة وبحاجة ماسة لعلاج عاجل. وقال الدكتور محمد سامي استشاري جراحة العظام وإعادة بناء الأطراف، طبيب مصري مشارك في الوفد الطبي المصري، إن الحالات الموجودة كلها إصابات معقدة تحتاج لفريق كامل وجميع التخصصات موجودة.

كما بين الدكتور صلاح الدين محمد استشاري العظام والمفاصل، طبيب مصري مشارك في الوفد الطبي المصري، أن هناك عدوى في بعض المرضى وكثير منها يحتاج لشغل دقيق، مؤكدًا أن القافلة الطبية ليست أول قافلة وهناك وفود ستتوالى.

وكانت نقابة الأطباء المصريين أعلنت أنها تلقت 2000 طلب تطوع لدخول غزة للمشاركة في علاج الجرحى.

وقالت إنها تواصلت مع الهلال الأحمر المصري استعدادا لتجهيز قوافل إغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بعد الإعلان عن التوصل لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار.

لجنة إعمار غزة

وفي نقابة المهندسين المصريين، عقدت لجنة «إعمار غزة» اجتماعها الأول لوضع استراتيجية عملها.

وبحثت في الاجتماع، وضع آليات فاعلة تسهم في إعادة الإعمار وفق رؤية علمية متكاملة.

وقال المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين المصريين خلال الاجتماع، إن مصر قيادة وحكومة وشعبا، أكدت مرارا وتكرارا على رفضها لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، معتبرة ذلك تهديدا للأمن القومي المصري والإقليمي، مشددا على أن الدولة المصرية قد أعلنت عن رؤية واضحة لإعادة إعمار غزة تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، بما يتوافق مع حقوقه الشرعية والقانونية.

وأضاف أن النقابة المصرية بما تمتلكه من عقول وخبرات هندسية تساند وتدعم القيادة السياسية من خلال تقديم كافة أوجه الدعم باعتبارها الاستشاري الأول للدولة في مجال تخصصها، وباعتبارها تضم العقول القادرة على تنفيذ مقترحات وبنود خطة الدولة المصرية من خلال إعداد كافة التصميمات الهندسية.

فيما أكد اللواء المهندس أحمد زكي عابدين عضو لجنة إعادة الإعمار، أن اللجنة ستنسق مع الدولة لتلبية احتياجاتها في ملف إعادة إعمار غزة، لافتًا أن اللجنة ستضع عددًا من المقترحات تضم التخطيط العمراني والتصميمات الهندسية والدراسات الفنية، مؤكدًا على أن النقابة تمتلك مهندسين خبراء في التخطيط والتنفيذ الهندسي قادرون على وضع استراتيجية شاملة لإعادة إعمار غزة وفقًا للمعايير الدولية من خلال شُعبها ولجانها، لتقديم الدعم والمساندة للأشقاء الفلسطينيين، مشددا على أن عمل اللجنة سيكون من خلال التنسيق مع المؤسسات المعنية للدولة المصرية.

كما قال المهندس محمود عرفات عضو اللجنة: «لعبت مصر دورا محوريا في دعم القضية الفلسطينية على مدار العقود الماضية، سواء على المستوى السياسي أو الإنساني، وما زالت تواصل جهودها لتحقيق سلام عادل وشامل وحماية الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني» مؤكدًا دعم مهندسي مصر للقيادة السياسية والحكومة المصرية في رؤيتهما لإعادة إعمار غزة دون تهجير السكان، مع التركيز على بناء مجتمع مستقر عبر توفير المقومات الأساسية للحياة، بما يشمل إنشاء البنية التحتية والوحدات السكنية، والمستشفيات، والمدارس.

وأصدرت اللجنة عدة قرارات منها تشكيل لجان متخصصة تضم نخبة من الخبراء المهندسين والاستشاريين، لإعداد دراسات فنية لوضع تصورات واضحة لمشروعات إعادة الإعمار، تستند إلى معايير هندسية لضمان تنفيذها بكفاءة.

كذلك أعلنت النقابة العامة للعاملين في قطاع البترول، الدعم الكامل لموقف الدولة الرافض لمحاولات تهجير سكان غزة وتصفية القضية الفلسطينية. وقال رئيس النقابة عباس صابر في بيان: موقف مصر ثابت وداعم للقضية الفلسطينية وإيمان مصر بأن الحل الوحيد هو إقامة دولة فلسطين لتحقيق السلام الدائم والاستقرار لمنطقة الشرق الأوسط.

وشدد على أن أكثر من 300 ألف مهندس وفني وموظف وعامل في قطاع البترول يقفون صفا واحد خلف القيادة السياسية، لرفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء أو أي دولة أخرى، ويصطفون خلف الرئيس المصري، معلنين تفويضهم الكامل لاتخاذ القرارات المصرية والمصيرية من أجل الموقف الداعم للقضية الفلسطينية.

وأضاف أن القضية الفلسطينية في صميم قلب وعقل كل مصري، وتحظى بكامل اهتمامات القيادة السياسية المصرية، لإيجاد الحلول السلمية للصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي، وأن موقف الدولة المصرية من الدعوة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، ليس بجديد على مسار الصراع العربي الإسرائيلي، بل التزام مصر ثابت ومستمر لدعم القضية الفلسطينية، وتتمسك مصر بمبادئها الثابتة التي تدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وتأسيس دولة فلسطينية على حدود عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية.

ولفت إلى أن تأييد العاملين في القطاع للقيادة السياسية للبلاد، يأتي لمواجهة الإجراءات التعسفية التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية ضد المواطنين الفلسطينيين، وأن عملية التهجير القسري هي انتهاك لأبسط حقوق الإنسان، وانتهاك لحق الشعب الفلسطيني في البقاء أو العودة إلى أراضيه، مؤكدين على رفض تصريحات الرئيس الأمريكي المثيرة للجدل بامتلاك قطاع غزة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، والتي لاقت رفضا شعبيا واسعا من جميع أطياف الشعب المصري والعربي.