محكمة العدل الدولية: استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية غير قانوني ويجب إنهاؤه في أقرب وقت- (فيديوهات)

لاهاي: قالت محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة إن بإمكانها إبداء رأي استشاري غير مُلزم بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، ورفضت دعوات من إسرائيل ومجموعة دول أخرى من أجل عدم الموافقة على إبداء الرأي.

وقالت المحكمة إن سياسات إسرائيل الاستيطانية واستغلالها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية انتهاك للقانون الدولي. وقالت المحكمة إنها “غير مقتنعة” بأن توسيع القانون الإسرائيلي ليشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية له ما يبرره.

واعتبرت المحكمة أن ترحيل سكان الأراضي المحتلة من أراضيهم كان “قسريا” وهو ما يخالف التزامات إسرائيل.

محكمة العدل الدولية: إسرائيل تنتهك واجبها في إدارة الأراضي المحتلة، ولا يمكن لها أن تقوم بتهجير سكان المناطق المحتلة أو توطين بعض مواطنيها فيها، واحتجاز الممتلكات الفلسطينية من قبل المستوطنين يخالف التزامات إسرائيل الدولية #الأخبار pic.twitter.com/5er1bs7adi — قناة الجزيرة (@AJArabic) July 19, 2024

كما اعتبرت أن ممارسات إسرائيل وسياساتها تنتهك حق الفلسطينيين في تقرير المصير، وأن نظام القيود الممنهج الذي فرضته إسرائيل على الفلسطينيين يعتبر “تمييزا بناء على العرق”.

وقالت المحكمة إن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية ترقى لأن تكون ضما لأجزاء كبيرة من تلك الأراضي على نحو غير قانوني.

وخلصت إلى أن إسرائيل تمارس التمييز بصورة منهجية ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وبحسب المحكمة، فإن على إسرائيل تعويض الفلسطينيين عن نتائج ممارساتها غير الشرعية. كما أن المحكمة أقرت بوجوب إنهاء إسرائيل احتلالها في أقرب وقت ممكن.

محكمة العدل الدولية: نرى أن ممارسات إسرائيل ضد الفلسطينيين ترقى إلى درجة التمييز والفصل العنصريين، وتفاقم انتهاك حقهم في تقرير مصيرهم #الأخبار pic.twitter.com/e6PrX4UCj2 — قناة الجزيرة (@AJArabic) July 19, 2024

رئيس محكمة العدل الدولية: المحكمة ستدرس التداعيات القضائية للوجود غير القانوني لـ #إسرائيل في الأراضي المحتلة pic.twitter.com/qddEC2JVBV — TRT عربي (@TRTArabi) July 19, 2024

ومن تل أبيب، علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، على رأي محكمة العدل الدولية الصادر اليوم بشأن انتهاك إسرائيل للقانون الدولي واصفا إياه بأنه “انحراف عن الحقائق التاريخية”.

وقال نتنياهو في تغريدة على منصة إكس أوردتها صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية في موقعها على الإنترنت(واي نت)اليوم:” إن الشعب اليهودي ليس محتلا وهو في أرضه وعاصمته الأبدية،القدس”.

وأضاف نتنياهو”لن يحرف قرار زائف في لاهاي هذه الحقيقة التاريخية، ولذلك لن يكون هناك نزاع بشأن قانونية مستوطناتنا في كل بلادنا”.

The Jewish people are not occupiers in their own land, including in our eternal capital Jerusalem nor in Judea and Samaria, our historical homeland. No absurd opinion in the Hague can deny this historical truth or the legal right of Israelis to live in their own communities in… — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) July 19, 2024

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن رأي محكمة العدل الدولية خاطئ من الأساس، إنه يتجاهل الماضى- الحق التاريخي للشعب اليهودي- وتهديد أمن إسرائيل وواجب حماية مواطنيه وأرضه”.

واعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أن “قرار محكمة العدل الدولية يثبت أنها معادية للسامية ولن نقبل منها مواعظ”.

The advisory opinion of the International Court of Justice (@CIJ_ICJ) that was published today is fundamentally warped, one-sided, and wrong. The opinion ignores the past: the historical rights of the Jewish people in the Land of Israel. It is detached from the present: from the… — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) July 19, 2024

الرئاسة الفلسطينية ترحب بالقرار

رحب مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالقرار “التاريخي” الذي أصدرته محكمة العدل الدولية الجمعة واعتبرت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني.

وقالت الرئاسة الفلسطينية إنها “ترحب بقرار محكمة العدل الدولية وتعتبره قرارا تاريخيا وتطالب بإلزام إسرائيل بتنفيذه”، وفق ما نقلت عنها وكالة الأنباء الرسمية “وفا”.

بدورها، رحبت حركة حماس، الجمعة، بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، مشيرة إلى أنه يضع المنظومة الدولية أمام استحقاق العمل الفوري لإنهاء الاحتلال.

وقالت الحركة في بيان، إنها “ترحب بالرأي القانوني الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، والذي أكّدت فيه على عدم شرعية الاحتلال الصهيوني، وضرورة وضع حد له، وعرّت من خلاله منظومة الاستيطان الفاشي، وطالبت بإنهائه وأشارت فيه إلى المخالفات الواسعة للقانون الدولي التي ترتكبها حكومات الاحتلال بحق شعبنا وأرضنا الفلسطينية”.

وأضافت أن “هذا القرار، ومطالبة المحكمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن ببحث تدابير لوضع حدٍّ للاحتلال الصهيوني؛ يضع المنظومة الدولية أمام استحقاق العمل الفوري لإنهاء الاحتلال، وترجمة القرارات المتلاحقة الصادرة عن المحكمة، إلى خطوات جادة على الأرض”.

وأشارت إلى أن الرأي الاستشاري للمحكمة جاء “في ظل حرب الإبادة المتواصلة ضد شعبنا في قطاع غزة، والتغوّل الاستيطاني الخطير في الضفة الغربية، وخطوات التهويد المحمومة في القدس والمسجد الأقصى”.

وأردفت الحركة: “إننا بعد الرأي الاستشاري والذي صدر عن محكمة العدل الدولية بأغلبية كبيرة، نطالب الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن باتخاذ ما يلزم من تدابير لإنهاء الاحتلال، خاصة في ظل رفض الكيان لقرارات المحكمة واتهامها بمعاداة السامية”.

وأضافت: “لقد أصدرت محكمة العدل الدولية قرارات عدة تأمر بوقف الأعمال التي تؤدي إلى الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع مناطق القطاع، إضافة إلى وقف العملية العسكرية الإجرامية الجارية حتى الآن في مدينة رفح”.

وقالت إن “حكومة الاحتلال ضربت بتلك القرارات عرض الحائط، بدعم وتغطية كاملة من الإدارة الأمريكية، وها هي المواقف الصهيونية تتواتر بالهجوم على المحكمة وقرارها اليوم”.

ودعت الحركة “المجتمع الدولي إلى التسلّح بهذه القرارات، وتجاوُز الإرادة الأمريكية، والعمل على إلزام الاحتلال الفاشي بتنفيذها والانصياع لها فوراً”.

البرغوثي: قرار العدل الدولية “إدانة لإسرائيل”

من جانبه، قال الأمين العام لحزب المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، الجمعة، إن قرار محكمة العدل الدولية يمثل “إدانة شاملة وكاملة” لإسرائيل واحتلالها واستيطانها.

وأضاف البرغوثي أن “القرار يمثل إدانة شاملة وكاملة لإسرائيل واحتلالها واستيطانها وسياساتها العنصرية التي صنفها نظام فصل عنصري وأبارتهايد وضم غير شرعي للأراضي المحتلة بما فيها القدس”.

وتابع في بيان: “قرارات المحكمة تمثل أساسا قانونيا متينا لفرض العقوبات والمقاطعة على إسرائيل لخرقها القوانين الدولية”.

حقوقي مغربي: رأي العدل الدولية “تحول كبير” لمسار القضية الفلسطينية

واعتبر حقوقي مغربي، الجمعة، أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي اعتبر الاحتلال الإسرائيلي “غير شرعي” بمثابة تحول كبير في مسار القضية الفلسطينية.

أفاد بذلك رشيد الفلولي، رئيس المبادرة المغربية للدعم والنصرة (غير حكومية)، خلال مشاركته مع عشرات المغاربة في وقفة أمام مبنى البرلمان بالعاصمة الرباط، دعت إليها مجموعة العمل من أجل فلسطين (غير حكومية)، للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.

وقال الفلولي في تصريح إن قرار محكمة العدل الدولية “تأكيد لحق الشعب الفلسطيني في أرضه، وإدانة جديدة للكيان الذي كان يعتبر نفسه فوق القانون”.

ولفت إلى أن “القرار انتصار جديد للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني”.

وأشار الحقوقي المغربي إلى أن “هذا القرار يقر بأن إسرائيل دولة احتلال وأنها تنتهك القانون الدولي”.

وأوضح أن “القرار بمثابة تحول كبير لمسار القضية الفلسطينية رغم طبيعته الاستشارية، ويزيد من عزلة إسرائيل”.

وأضاف الفلولي أن “صمود الشعب الفلسطيني وضربات المقاومة وانهيار الكيان من الداخل كلها من ثمرات طوفان الأقصى”.

(وكالات)