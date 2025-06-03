رئيس مستوطنة في الضفة يدعو لتفكيك السلطة الفلسطينية

القدس- «القدس العربي»: انتقد أحد قادة المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية بشدة أداء حكومة الاحتلال الإسرائيلي وجيشه في التعامل مع الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية، ورأى أن المؤسسة السياسية لم تدرك بعد أنها تخوض «حربًا حقيقية» هناك.

وقال شاي آلون، رئيس مجلس مستوطنة بيت إيل (وهي مستوطنة إسرائيلية تقع شمال شرق البيرة، مقامة على الأراضي الفلسطينية لأهالي البيرة ورام الله، ويقع فيها المقر العام لـ»الإدارة المدنية»)، إن الحكومة الإسرائيلية ما زالت تتعامل مع الضفة كجبهة هامشية حتى بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وحرّض آلون، في مقال نشره عبر صحيفة «معاريف» العبرية، على تنفيذ حملة عسكرية شاملة لتجريد القرى الفلسطينية من السلاح، تشمل اقتحام المنازل ومصادرة الأسلحة، داعيًا إلى إنهاء اتفاقيات أوسلو، وتفكيك السلطة الفلسطينية ونزع سلاحها بالكامل، واصفًا إياها أنها «جهة داعمة للإرهاب».

واقترح فرض طوق أمني على أي قرية فلسطينية تُنفذ منها عمليات، وإعادة الحواجز العسكرية إلى مداخل المدن، وتنفيذ عمليات «تطهير» واسعة لما وصفه بـ»العناصر المعادية».

وأكد ضرورة تجهيز المستوطنات في الضفة الغربية بميليشيات محلية مسلحة وطواقم طوارئ، دون الاعتماد الكامل على جيش الاحتلال أو الحكومة.

وشدد آلون على أنه لا فرق بين أمن المستوطنات في الضفة الغربية ومدن في داخل الخط الأخضر، مثل رعنانا أو رمات غان، مشيرًا إلى أن التهديد واحد ويجب التعامل معه بالحدة ذاتها. وانتقد ما وصفه بـ»انشغال القيادة السياسية بملاحقة المنفذين الفرديين» بدل استهداف «الجذور»، واصفًا هذا النهج بأنه «عار».

وختم آلون بدعوته إلى قيادة سياسية حازمة قادرة على تحويل «الرغبة في الحسم والاستعداد للتضحية» إلى إستراتيجية هجومية واضحة.

وفي السياق ذاته، من المقرر أن يناقش «مجلس التخطيط الأعلى» في «الإدارة المدنية» التابعة للاحتلال بالضفة، اليوم الأربعاء، مخطط بناء 1,673 وحدة استيطانية سكنية في 6 مستوطنات مختلفة في الضفة الغربية.

وقالت حركة «السلام» الإسرائيلية إن هذه الوحدات ستُقام في ست مستوطنات، بينها مستوطنة «بيتار عيليت جنوبي» غرب مدينة بيت لحم (جنوب الضفة الغربية)، و»جفعات زئيف» شمال غرب القدس المحتلة، و»كريات نتافيم» شمال غرب سلفيت (شمالاً)، و»ألون موريه» شرقي نابلس (شمالاً).

ومع الخطط التي ستُناقش، يصبح عدد الوحدات التي جرى الترويج لها منذ بداية عام 2025، 18,959 وحدة سكنية، وهو أعلى رقم على الإطلاق.

ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر 2024، يعقد المجلس اجتماعات أسبوعية تقريبًا لمناقشة خطط بناء جديدة في المستوطنات.

وكانت حكومة نتنياهو قد ألغت، في حزيران/يونيو 2023، شرط الحصول على موافقة وزير الجيش في كل مرحلة من مراحل التخطيط الاستيطاني، فيما كان يُسمح سابقًا بالمصادقة على الخطط 4 مرات في السنة فقط، ما جعل كل جلسة تتضمن آلاف الوحدات دفعة واحدة.

أما في الوقت الحالي، فقد أصبحت الاجتماعات تُعقد بشكل شبه أسبوعي أو كل أسبوعين، ويتم خلالها المصادقة على مئات الوحدات تدريجيًا. ويبدو أن الهدف الظاهر من هذا التغيير هو «تطبيع» عملية التخطيط في المستوطنات، والتقليل من لفت الانتباه والانتقادات المحلية والدولية.

وفي اتجاه موازٍ، قال تقرير فلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا خلال شهر أيار/مايو الماضي أكثر من 1691 اعتداء، وفق ما وثقته هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في تقريرها الشهري حول «انتهاكات الاحتلال وإجراءات التوسع الاستيطاني».

وجاء في التقرير أن من مجمل هذه الانتهاكات، نفذ جيش الاحتلال 1276 اعتداء، فيما نفذ المستوطنون 415 اعتداء، تركزت بشكل خاص في محافظات رام الله بـ283 اعتداء، والخليل بـ271، ونابلس بـ265 اعتداء.

وتراوحت هذه الانتهاكات بين اقتحامات مسلحة واعتداءات على القرى، وفرض وقائع على الأرض، وعمليات إعدام ميداني، وتجريف أراضٍ، واقتلاع أشجار، واستيلاء على ممتلكات، إضافة إلى إقامة حواجز وإغلاقات تعوق حركة الفلسطينيين وتقطع أوصال الجغرافيا الفلسطينية.

وقال رئيس الهيئة، الوزير مؤيد شعبان، إن اعتداءات المستوطنين تركزت في محافظات نابلس بـ91 اعتداء، ورام الله بـ89، والخليل بـ72 اعتداء، وتركزت بشكل خاص في القرى والبلدات القريبة من البؤر الاستيطانية. وقد نفذ المستوطنون 356 عملية تخريب وسرقة لممتلكات الفلسطينيين، وأدت هذه الاعتداءات إلى اقتلاع 1068 شجرة، من بينها 695 شجرة زيتون، في محافظات الخليل ورام الله وسلفيت وطولكرم ونابلس.

كما طاولت الاعتداءات قرى في محافظة سلفيت، خصوصًا بروقين وكفر الديك، حيث اندلعت حرائق واسعة بفعل هجمات المستوطنين التي نُفذت تحت حماية جنود الاحتلال، في مشهد يعكس مستوى متقدمًا من الإرهاب بحق السكان العزل.

وأشار شعبان إلى أن المستوطنين حاولوا خلال الشهر ذاته إقامة 15 بؤرة استيطانية جديدة، غلب عليها الطابع الزراعي والرعوي، توزعت بواقع 6 بؤر في محافظة رام الله، وبؤرتين في كل من سلفيت وطوباس وبيت لحم، وواحدة في كل من أريحا ونابلس. وأكد أن هذه المحاولات تصب ضمن خطة ممنهجة لتمزيق الجغرافيا الفلسطينية وفرض وقائع جديدة على الأرض، تبدأ بمبادرة من المستوطنين وتتبعها خطوات رسمية لشرعنتها ومنحها الخدمات. وفي سياق متصل، صادرت سلطات الاحتلال خلال أيار/مايو 48 دونمًا من أراضي الفلسطينيين، عبر إصدار 7 أوامر عسكرية بوضع اليد، اثنان منها خُصصا لإقامة مناطق عازلة حول مستوطنات، لا سيما حول بؤرة «أفيتار» على جبل صبيح، و»حفات جلعاد» على أراضي تل وفرعتا وجيت شرق قلقيلية.

كما وثق التقرير تنفيذ سلطات الاحتلال 74 عملية هدم طالت 121 منشأة فلسطينية، بينها 60 منزلًا مأهولًا، ومنزل غير مأهول، و37 منشأة زراعية. تركزت عمليات الهدم في محافظة الخليل بـ56 منشأة، تلتها القدس بـ23، ثم رام الله وبيت لحم بـ10 منشآت لكل منهما. ووزعت سلطات الاحتلال أيضًا 48 إخطارًا بالهدم، منها 21 في رام الله، و18 في سلفيت، و4 في طولكرم، و3 في القدس، وواحد في نابلس.

وأشار شعبان إلى أن الاحتلال بات ينتهج نمطًا أكثر قسوة، ليس فقط بتكثيف الهدم، بل بإجبار الفلسطينيين على دفع تكاليف الهدم كما حدث في مسافر يطا، بهدف مضاعفة الضغط والتضييق.

وحسب التقرير، درست سلطات التخطيط الإسرائيلية خلال أيار/مايو 26 مخططًا هيكليًا لتوسيع مستوطنات قائمة في الضفة الغربية والقدس، تشمل بناء أكثر من 3000 وحدة استيطانية جديدة على مساحة 1700 دونم.

ومن بين هذه المخططات، توسيع مستوطنة «عيتس افرايم» المقامة على أراضي مسحة وسنيريا، من خلال إنشاء حي جديد يضم 252 وحدة استيطانية على مساحة 104 دونمات، علمًا أن الاحتلال كان قد أودع قبل شهرين مخططًا لبناء 192 وحدة استيطانية إضافية على مساحة 32 دونمًا.

كما تمت المصادقة على مخطط هيكلي كبير في مستوطنة «أرئيل» غرب سلفيت، لبناء 730 وحدة استيطانية على مساحة 405 دونمات، في خطوة خطيرة تستهدف التوسع العميق داخل أراضي المحافظة.

إضافة إلى ذلك، جرى اعتماد مخطط آخر لصالح مستوطنة «كوخاف يعقوب» شمال القدس، لبناء 627 وحدة استيطانية على مساحة 253 دونمًا من أراضي بلدة كفر عقب.

يُذكر أن صحيفة «هآرتس» العبرية ذكرت يوم الإثنين أن خطوات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، نحو ضم الضفة الغربية، مع استغلاله لانشغال العالم بحربه على غزة، من شأنها أن تهدد الاستقرار الإقليمي وتُضعف آفاق السلام.

وأشارت إلى أن نتنياهو يعمل بهدوء على تسريع عملية ضم الضفة بحكم الأمر الواقع، لافتة إلى أن جهود حكومته بدأت حتى قبل هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، لكنها استمرت بوتيرة أسرع تحت «ستار الحرب»، مكتسبة زخمًا أكبر بعد عودة دونالد ترامب إلى رئاسة أمريكا.