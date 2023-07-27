سياسة | دولي

رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي: رئيس النيجر “بخير”

منذ 21 دقيقة

رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي

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سان بطرسبرغ : ذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي قوله إنه تحدث اليوم الخميس إلى رئيس النيجر محمد بازوم الذي قال جنود من الحرس الرئاسي إنهم أطاحوا به.
وقال فكي على هامش القمة الروسية الإفريقية التي تنعقد في سان بطرسبرغ “إنه في وضع جيد للغاية. بل إنني تحدثت معه اليوم. إنه بخير”.
وكان فقي قد ندد أمس الأربعاء بما قال إنها محاولة انقلاب على ما يبدو.
وحث بازوم، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، صباح اليوم الخميس، القوى الديمقراطية على مقاومة الاستيلاء على السلطة.
(رويترز)

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