رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب يعلن انتهاء مهامه

الرباط: أعلن رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب شاي كوهين، السبت، انتهاء مهامه، دون الإعلان عن خلف له.

وقال كوهين في تغريدة: “أنهي اليوم مهمتي بالمغرب، وأود أن أنتهز الفرصة لمشاركة عبارات شكر معكم بعد أربعة أشهر كرئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط”.

وأضاف: “كنت جد فخور خلال هذه الأشهر بإنجازاتنا الثنائية والتطورات الإيجابية التي نشهدها يوماً بعد يوم في جميع المجالات”.

ولم يرد تعقيب فوري من السلطات المغربية على ما ورد في تغريدة كوهين.

وفي مايو/ أيار 2023، أعلن مكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب تعيين كوهين رئيساً له.

وخلال أبريل/ نيسان 2023، أعلن المكتب انتهاء عمل رئيسته ألونا فيشر دون الإعلان عن خلف لها، بعد تعيينها بديلاً لرئيس المكتب السابق ديفيد غوفرين.

وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020، أعلنت إسرائيل والمغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، بعد توقفها عام 2000.

(الأناضول)