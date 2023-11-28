رئيس موريتانيا السابق: ولد الغزواني هو مصدر غالبية ثروتي غير المصرح بها

نواكشوط ـ «القدس العربي»: تواصلت، أمس الثلاثاء، الذكرى السنوية لاستقلال موريتانيا، ردود الأفعال إزاء الهزة التي أحدثها آخر تصريح للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أمام محكمة الفساد.

فقد أكد “أن ما بين 60 إلى 70٪ من ثروته التي لم يصرح بها مصدره الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني، الذي سلمه مبالغ هامة من العملة الصعبة في صندوقين خاصين، كما أهداه 50 سيارة “تويوتا” عابرة للصحراء”.

وقال: “أتاني الرئيس الحالي ليلاً في منزلي يوم 02 أغسطس/ آب 2019، وسلمني صندوقين أحدهما أبيض وفيه 5.5 ملايين دولار من طبعات نقدية قديمة والآخر رمادي، وفيه 5 ملايين يورو، من فئة 200 يورو”.

وأضاف: “لم أكن أنوي الكشف عن مصدر هذه الأموال، وقد تكتمت عليها كثيراً، لكن ما دام هناك إصرار على كشفها، وخصوصاً من المحامين، فإنني سأكشف عنها”، مؤكداً “أنه خاطب ولد الغزواني بأنه لا داعي لتقديم هذه الأموال، غير أن الرئيس الحالي رد عليه بأنه خص نفسه بمبالغ أكثر”.

وبخصوص السيارات التي تم حجزها، قال: “كثيراً ما سأل عدد من المحامين عن مصدر السيارات التي تم حجزها، وأنا أؤكد أن مصدرها هو الرئيس الحالي ولد الغزواني، حيث جاءني محمد ولد عبد الفتاح مدير اللوجستيك في الحملة الانتخابية لغزواني، وأبلغني أن الرئيس غزواني أمره بتسليمي 50 سيارة من نوع “تويوتا – هايلكس”.

وإلى جانب عشرات الردود على تصريحات الرئيس السابق، وصف فريق محامي الطرف المدني (الدولة) في ملف العشرية، حديث الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أمام المحكمة بأنه “سعي واضح لخلط الأوراق”.

وأضاف الفريق، في بيان له الثلاثاء، أن “ولد عبد العزيز زعم أن الرئيس الحالي أهداه ما يعادل أربعة مليارات من العملة الصعبة ما بين اليورو والدولار وخمسين سيارة رباعية الدفع، ذاكراً أنه استصحب في سفره إلى الخارج هذه المبالغ في تجاوز واضح منه لقانون مراقبة الصرف”، حسبما أكده المحامون.

واعتبر البيان أن ولد عبد العزيز نسي أن هذه الأموال ليست ضمن الأموال التي استخدمت في بناء المصحة التي اعترف بملكيتها، وليست ضمن الأموال التي تم تبييضها عبر حسابات هيئة الرحمة وتم بها اقتناء العقارات في الداخل والخارج، وليست ضمن الأموال التي تطفح بها حساباته المصرفية في الخارج والتي اعترف اليوم بالبطاقات المصرفية الخاصة بها والصادرة عن بنك بي إن بي باريس وأمريكان إكسبرس وغير ذلك من الأدلة الدامغة التي يطفح بها الملف القضائي”، على حد وصف البيان. وأشار البيان إلى “أن ولد عبد العزيز صرح كذلك بأن الوزراء وكبار موظفي الدولة ومديري المؤسسات العامة والشركات التجارية وغيرهم من موظفي الدولة لم يكونوا إلا مجرد منفذين لأوامر يصدرها هو إليهم في اعتراف واضح منه بما هو متهم به من تدخل سافر في تسيير شركتي اسنيم وصوملك”.

واستكملت المحكمة الجنائية لقضايا الفساد آخر استنطاقاتها للمتهمين في ملف الفساد خلال عهد الرئيس السابق ولد عبد العزيز، وينتظر أن تدخل ابتداء من اليوم الأربعاء في مداولاتها التي تسبق الإعلان عن الحكم.