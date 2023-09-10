سياسة | دولي | أوروبا

رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية يحذر من أن الطقس السيئ سيعيق هجوم أوكرانيا

منذ 46 دقيقة

حجم الخط
0

واشنطن: قال الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية إن القوات الأوكرانية لديها على الأرجح 35 أو 40 يوما متبقية قبل أن يتسبب الطقس في تعقيد عمليات هجومهم المضاد.

وقال ميلي، وهو مستشار عسكري بارز للرئيس الأمريكي جو بايدن في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بثتها اليوم الأحد إنه “لا يزال هناك قدر معقول من الوقت”.

وأوضح ميلي أن الجيش الأوكراني حقق تقدما مستمرا وحافظ على قوة قتالية معقولة، لكن المعركة لم تنته بعد.

وأضاف الجنرال ميلي أنه في خلال شهر تقريبا، سيبدأ الطقس السيئ “وستبدأ الأمطار في الهطول، وستصبح الأرض موحلة. سيكون من الصعب المناورة في هذه المرحلة، ثم سيبدأ الشتاء القارس”.

وقال إنه في الوقت الحالي، من المبكر للغاية القول ما إذا كان الهجوم المضاد الأوكراني قد فشل أم لا.

وتواجه أوكرانيا غزوا روسيا شاملا منذ شباط/فبراير 2022. وقد بدأت كييف هجومها المضاد قبل ثلاثة أشهر، والذي قال العديد من المراقبين إنه هجوم بطيء. وفي الأيام الأخيرة أعلنت كييف تحقيق مكاسب عسكرية.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

إسرائيل إزاء حرب أوكرانيا… ملاطفة لـ”المجرم” ومساعدة خجولة لـ”الضحية”
منذ 3 ساعات
كييف تستعيد أراضي بجنوب أوكرانيا ومعارك عنيفة دائرة في الشرق
منذ 3 ساعات
لولا: لن يتم اعتقال بوتين خلال قمة مجموعة العشرين في البرازيل العام المقبل
منذ 11 ساعة
زيلينسكي يطالب وزير الدفاع الجديد بإعادة بناء الثقة.. وبلينكن يشيد بـ”الصمود الاستثنائي” لأوكرانيا- (صور)
7 - سبتمبر - 2023

اشترك في قائمتنا البريدية