رئيس هيئة قناة السويس: أزمة البحر الأحمر لم تخلق طريقا بديلا للقناة

القاهرة: قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع الأربعاء إن أزمة البحر الأحمر لم تخلق طريقا مستداما بديلا لقناة السويس، وإن المؤشرات إيجابية نحو بدء عودة الاستقرار للمنطقة.

وذكر أن أزمة البحر الأحمر “أثبتت أهمية القناة لاستدامة واستقرار سلاسل الإمداد العالمية”.

وهاجمت حركة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران سفنا في البحر الأحمر تضامنا مع الفلسطينيين في غزة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 مما أدى إلى اضطراب في الممرات الملاحية العالمية وإجبار شركات على تحويل مسار سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح الأطول حول أفريقيا.

وأضاف ربيع في تصريحات بالقاهرة “أدى اتخاذ العديد من الخطوط الملاحية لطريق رأس الرجاء الصالح إلى ارتفاع نوالين الشحن وزيادة التكاليف التشغيلية وقيم التأمين البحري فضلا عما نتج عن زيادة مدة الرحلات من زيادة استهلاك الوقود وارتفاع مستوى الانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة البحرية”.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ديسمبر/ كانون الأول إن اضطراب الممرات الملاحية كلف مصر نحو سبعة مليارات دولار بعد تراجع عائدات قناة السويس في عام 2024.

وأوضح السيسي أن هذا يمثل انخفاضا بنسبة تتجاوز 60 بالمئة عن عائدات القناة قبل عام.

(رويترز)