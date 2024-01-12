رئيس هيئة قناة السويس المصرية: الملاحة بالقناة لم تتوقف- (تدوينة)

القاهرة: قال أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس المصرية اليوم الجمعة إن حركة المرور في القناة تمضي كالمعتاد في الاتجاهين، ولا صحة لما تردد عن توقف الملاحة بسبب التطورات في البحر الأحمر.

وكان رئيس هيئة قناة السويس قال أمس الخميس، إن إيرادات القناة انخفضت 40 في المئة منذ بداية العام مقارنة بعام 2023، بعد أن أدت هجمات الحوثيين في اليمن على سفن إلى تحويل مسار إبحارها بعيدا عن هذا الممر.

وقال ربيع لبرنامج تلفزيوني في ساعة متأخرة أمس إن حركة عبور السفن تراجعت 30 في المئة في الفترة من الأول من يناير/ كانون الثاني إلى 11 من الشهر نفسه على أساس سنوي.

(رويترز)