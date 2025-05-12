سياسة | عربي

رئيس هيئة قناة السويس: ندرس تقديم خصم بين 12% و15% على رسوم العبور

12 - مايو - 2025

القاهرة: قال أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس المصرية إن الهيئة تدرس تقديم خصم بين 12 و15 بالمئة على رسوم العبور.

وتأتي تصريحاته بعد استمرار انخفاض إيرادات القناة على خلفية هجمات الحوثيين في اليمن على حركة الشحن، والذين يقولون إنهم يحاولون منع وصول البضائع المتجهة إلى إسرائيل دعما للفلسطينيين في غزة.

(رويترز)

  1. يقول الجنتلمان:
    مايو 12, 2025 الساعة 10:23 م

    الدنيا دوارة ولا استبعد ان ياتي اليوم الذي تتوسلون فيه إلى اصحاب السفن لتمر بواخرهم من القناة بعد ان تدفعوا لهم ثمن المرور فقط من اجل ان تظل القناة والدلتا على الخارطة.
    غزة لها خطية وليست اي خطية.

