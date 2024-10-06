رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان لـ«القدس العربي»: تحت ستار الحرب وقوانين الطوارئ… وسّعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني

يعكس المشهد السابق في بتير مجموعة من الدلالات، وهو بطبيعة الحال لا يقدم إلا تجربة ومثالا واحدا على حجم التغول الإسرائيلي، وفي المقابل تراجع ردود الفعل الفلسطينية.

ومن المهم هنا التأكيد أن التوسع الاستيطاني أخذ أشكالا عدة ومظاهر متنوعة، وطال مساحات على مختلف جغرافيات الضفة الغربية ومدينة القدس. التقت «القدس العربي» رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في السلطة الفلسطينية، مؤيد شعبان، وسألته عن أبرز ملفات الاستيطان خلال عام، وفيما يلي نص الحوار:

■ أبرز ملامح العام (ما بعد 7 أكتوبر) فيما يتعلق بملف الاستيطان في الضفة الغربية والقدس، كيف نقرأ ما مورس على الأرض وما هو في إطار الخطط؟

□ يمكن القول إن أبرز ملامح المرحلة بعد العدوان الرهيب، هو حالة تسريع الوتائر التي تنفدها دولة الاحتلال. بمعنى أنها سرعت وتائر إجراءاتها الاستيطانية الاستعمارية على الأرض من ناحية، وزادت في عمليات مصادرة الأراضي. ومن ناحية أخرى، سرعت في عمليات دراسة مخططات التوسعة للمستعمرات في الأرض الفلسطينية، وكذلك في مسألة بناء البؤر الاستيطانية الرعوية، كل هذا يجري بستار الحرب وبستار قوانين الطوارئ التي تم تمكين المستوطنين من خلال بالسلاح وبالتشريعات التي تحرم الفلسطيني حتى من إمكانية الدفاع عن نفسه.

■ خلال عام مضى كانت معركة الاستيطان شديدة وضمن مستويات متنوعة، هل لنا أن نتعرف على أبرز ملامح هذا التمدد الاستيطاني؟

□ هناك مجموعة من العناوين الخطيرة التي ظهرت على صعيد الاستيطان الاستعماري، بمعنى أن هذه العناوين لم تكن موجودة في السابق، لكن الآن يجري العمل عليها بشكل حثيث. على سبيل المثال، المناطق العازلة حول المستعمرات، تصدر دولة الاحتلال اليوم أوامر وضع اليد لأغراض عسكرية بشكل كبير، تريد أن تقول إننا نعالج معضلة أمنية من خلال هذا النوع من الأوامر والمصادرات. وتم رصد 12 منطقة عازلة حول المستعمرات بعد السابع من أكتوبر. وخطورة هذا النوع من الأوامر أنه لا يكتفي بالمنطقة المشار إليها في الأمر العسكري، بل يتعداها إلى منع وصول المواطنين إلى مئات الدونمات بشكل ضمني، ما يؤدي إلى مصادرة هذه المساحات في المستقبل بشكل نهائي.

القضية الثانية هي في مسألة التغييرات المنهجية والجوهرية التي أجرتها دولة الاحتلال على الإدارة المدنية، الذراع الاستعماري لدولة الاحتلال في الضفة الغربية. وملخص هذه التغييرات أنها سحبت الشكل العسكري لوجود الاحتلال في الأرض الفلسطينية، وتريد أن تمنحه طابعاً مدنياً ينطوي على الضم. الأمر الذي تجسّد من خلال جملة الإجراءات الخطيرة التي تمثلت بسحب الصلاحيات التخطيطية من دولة فلسطين من مساحات شاسعة من الأرض. على سبيل المثال: برية القدس وبيت لحم التي تنوي دولة الاحتلال إنفاذ عمليات هدم كبيرة في هذه المنطقة.

■ هناك تطور على مستوى هجمات المستوطنين وأعدادهم والأماكن التي نفذت فيها الهجمات، ما أبرز الأشكال؟

□ لعل أبرز أشكال هجمات المستعمرين خطورة تلك المتمثلة بالبيئة القسرية الطاردة التي بات يفرضها هؤلاء، ما يؤدي إلى تهجير العشرات من التجمعات البدوية في السفوح الشرقية، هذا المخطط هو مخطط دولة، تم إيكال مهمة تنفيذ للمستعمرين المستوطنين، فهددوا المواطنين بالسلاح وحرموهم من مساحات الرعي والمياه، واعتدوا عليهم، ما تسبب بتهجير عشرات العائلات البدوية. المسألة الثانية هي في سهولة إطلاق النار كصلاحية تم تقديمها لهم من قبل المؤسسة الرسمية للاحتلال، هذا يفسر عدد الشهداء الكبير بعد السابع من أكتوبر على يد مستوطنين. المستوى الثالث هو الحرائق التي يشعلها المستعمرون في البلدات الفلسطينية، كل ذلك يؤشر على طبيعة المواجهة بين الفلسطينيين العزل والمليشيا المسلحة للمستعمرين.

■ في منطقة «وادي المخرور» بيت لحم، ما الذي يميز هذه المنطقة، وتحديدا مدينة بيت لحم فيما يخص النشاط الاستيطاني؟

□ المنطقة تقع على خط مستقيم يبدأ من القدس الغربية مرورا بـ «مستعمرة هارجيلو» وبمنطقة المخرور في اتجاه تجمع مستوطنات «غوش عتصيون» التي تفصل محافظتي بيت لحم والخليل، ولذلك تعتبر إجراءات دولة الاحتلال في هذه المنطقة إحكاماً للسيطرة على كل المنطقة في سبيل فصل جنوب الضفة عن وسطها عن شمالها.

■ تهجير سكان المناطق البدوية في الأغوار والقدس والخليل، نتحدث هنا عن تهجير حقيقي وبكل معنى الكلمة، كيف نقرأ هذا الملف، ولماذا هذه الاستهداف الكبير للبدو؟

□ البدو هم حراس الأرض، وحراس السفوح الشرقية للضفة الغربية والقدس، واستهداف البدو في هذه الأماكن ضمن محاولات تهجيرهم هدفه الأساس هو السيطرة على الأرض الفلسطينية وتسليمها لصالح المشروع الاستيطاني.

■ لاحظنا في منطقة بدوية أو أكثر، كانت هناك عودة لمجموعة من السكان، كيف كان التحرك، وهل يمكن تعميمه؟

□ صحيح، الشعار الذي نرفعه حالياً أن رحيل التجمعات البدوية هو أمر مؤقت، والهدف هو إعادتهم إلى أماكنهم وعدم السماح للمستعمرين بفرض وقائع على الأرض، نجحنا في إعادة تجمع كبير، وهو تجمع زنوتا جنوبي الخليل وفق معركة قانونية كبيرة، والآن نعمل على إعادة المتبقين في إطار حماية الأرض وقطع الطريق على مشاريع المستعمرين.

■ لو لاحظنا خطط الاستهداف والتمدد الاستيطاني، أين تتكثف، وما هي الرسالة التي يرسلها؟

□ في الحقيقة، كل الأرض الفلسطينية مستهدفة بأشكال مخصصة لكل منطقة منها، بمعنى أن الأغوار والمسافر يتم استهدافهما باعتداءات المستعمرين الذين ينطلقون من البؤر الاستيطانية لفرض البيئة الطاردة، ضمن مخطط المناطق العسكرية المغلقة في المنطقتين. لكن في منطقة غرب الضفة الغربية، وتحديداً محافظات قلقيلية وسلفيت ورام الله، يتم استهدافها بإقامة تجمعات استيطانية كبيرة تقوم على فكرة توحيد المستوطنات وشق الطرق الاستيطانية، وهكذا.