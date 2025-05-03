رئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيزي يفوز بولاية ثانية

سيدني: فاز أنتوني ألبانيزي رئيس الوزراء الأسترالي بولاية ثانية تاريخية اليوم السبت في مواجهة المحافظين الذين شهدوا صعودا، وذلك بدعم من مخاوف الناخبين حيال تأثير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وهتف أنصار حزب العمال في سيدني وتعانقوا بعد أن أعلن ألبانيزي فوزه وتشكيل حزبه لحكومة أغلبية.

وقال ألبانيزي لأنصاره “ستختار حكومتنا النهج الأسترالي، لأننا فخورون بأنفسنا وبكل ما بنيناه معا في هذا البلد”.

وأضاف “لسنا بحاجة إلى التوسل أو الاقتراض أو استنساخ تجربة مكان آخر. لا نستمد إلهامنا من الخارج. نجده هنا في قيمنا وفي شعبنا”.

وسيكون ألبانيزي أول رئيس وزراء أسترالي يفوز بفترتين متتاليتين في 20 عاما.

وتوقع موقع اللجنة الانتخابية الأسترالية حصول حزب العمال على 81 مقعدا من أصل 150 في مجلس النواب، بعد فرز 68 بالمئة من الأصوات.

واعترف بيتر داتون زعيم الحزب الليبرالي المحافظ (الأحرار) بالهزيمة وقال إنه اتصل هاتفيا بألبانيزي لتهنئته.

وأضاف في خطاب بثه التلفزيون “لم نحقق أداء جيدا بما يكفي خلال هذه الحملة. هذا واضح الليلة، وأنا أتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك”.

وأظهرت استطلاعات الرأي أن ضغوط تكاليف المعيشة والمخاوف من سياسات ترامب المتقلبة من بين القضايا الرئيسية التي تشغل أذهان الناخبين.

(أ ف ب)