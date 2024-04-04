سياسة | دولي

رئيس وزراء أستراليا: التفسير الإسرائيلي لمقتل موظفي الإغاثة “ليس جيداً بما يكفي”

4 - أبريل - 2024

عاملة الإغاثة الأسترالية التي قضت في الغارة الإسرائيلية على طاقم المطبخ الدولي

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سيدني: قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، اليوم الخميس، إن التفسير الذي قدمته إسرائيل لمقتل سبعة من موظفي الإغاثة، بينهم أستراليّة، في ضربة جوية على غزة “ليس جيداً بما يكفي”.

وقالت إسرائيل، يوم الثلاثاء، إنها قتلت عن طريق الخطأ موظفين من منظمة “ورلد سنترال كيتشن” الخيرية، ما أثار إدانة واسعة النطاق من الولايات المتحدة والعديد من حلفائها. ومن بين القتلى مواطنون من أستراليا وبريطانيا وبولندا، بالإضافة إلى فلسطينيين ومزدوجي جنسية من الولايات المتحدة وكندا.

وقال ألبانيزي، خلال مؤتمر صحفي في سيدني: “نحن بحاجة إلى المحاسبة عن كيفية حدوث ذلك، والأمر غير الجيد بما يكفي هي التصريحات التي صدرت، بما في ذلك القول إن الأمر مجرد نتاج للحرب”.

ويبدو أن ألبانيزي كان يشير إلى تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في رسالة مصورة يوم الثلاثاء، والتي قال فيها إن “هذا وارد أن يحدث في الحرب”، فيما تعهد الجيش الإسرائيلي بإجراء تحقيق مستقل.

وقال الطاهي الشهير خوسيه أندريس، مؤسس “ورلد سنترال كيتشن”، أمس الأربعاء، إن الهجوم الإسرائيلي استهدف الموظفين “بشكل ممنهج، وعربة تلو الأخرى”. وقال إن موظفي المنظمة في غزة كانوا على اتصال واضح مع الجيش الذي كان يعرف بتحركاتهم.

وطالب ألبانيزي بالمحاسبة في اتصال هاتفي مع نتنياهو، أمس الأربعاء.

وقال: “لقد تعهدوا بإجراء تحقيق شامل ووافٍ. أريد أن يكون ذلك شفافاً وأريد أن تنشر النتائج على العلن”.

(رويترز)

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  1. يقول صالح/ الجزائر:
    أبريل 4, 2024 الساعة 7:03 ص

    إذا كان الإعدام في أستراليا ممنوع (ملغى) ، مهما كانت الجريمة ، فهل يبقى هناك اغتيال جيد واغتيال غير جيد لمقتل سبعة من موظفي الإغاثة عامة ولمواطنة أسترالية منهم خاصة ، من الكيان الصهيوني المجرم ، يا رئيس الوزراء ؟ .

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  2. يقول إبن آكسيل:
    أبريل 4, 2024 الساعة 8:25 ص

    هههها …..لما يخص الأمر الصهاينة تراهم في الغرب يختارون الكلمات بعناية فايقة خوفا من ردت فعل المجانين . الرد ” جيد ” أما ” ليس بما يكفي ” …..؟؟؟؟هههههها

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  3. يقول Zahi El Mahboub:
    أبريل 4, 2024 الساعة 9:52 ص

    ماذا لو كان قاتل موظفي “المطبخ المركزي العالمي” الغربيين عربيا!

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