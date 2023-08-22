رئيس وزراء إسبانيا: اعتذار رئيس اتحاد الكرة عن قبلته لهيرموسو غير كاف 

لندن: انتقد بيدرو سانشيز، رئيس وزراء إسبانيا، قيام لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بتقبيل جيني هيرموسو، الفائزة بكأس العالم للسيدات، مشيرا إلى أن اعتذاره “ليس كافيا”.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية “بي.أيه.ميديا” أن روبياليس اعتذر عن تصرفه أمس الإثنين عقب فوز المنتخب الإسباني على نظيره الإنكليزي بهدف نظيف في نهائي كأس العالم للسيدات في سيدني، قائلا إنه كان خطأ كبيرا أن يقبل هيرموسو على فمها.

ومع ذلك فإن اعتذار روبياليس في مقطع فيديو لم يغير موقف رئيس الوزراء، الذي وصف الواقعة بغير المقبولة.

ووفقا لصحيفة “ماركا”، قال سانشيز للصحافيين، اليوم الثلاثاء، “قدمت اللاعبات كل ما لديهن ليفزن، ولكن كانت هناك بعض السلوكيات، مثل السلوك الذي أظهره السيد روبياليس، والذي إذا كان يظهر شيئا، فإنه يظهر أن بلادنا أمامها طريق طويل لتحقيق المساواة والاحترام بين الرجل والمرأة”.

وأضاف “ما شاهدناه إيماءة غير مقبولة ولكن اعتذار السيد روبياليس أيضا ليس كافيا وغير مناسب حتى، لذلك يجب عليه أن يتخذ خطوات لتوضيح ما رأيناه جميعا في وسائل الإعلام”.

وأوضح سانشيز أن الحكومة الإسبانية ليس لديها السلطة لاختيار أو إبعاد روبياليس من منصبه.

وقال “ربما لا يعلم العامة، ولكن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، ليس هيكلا أو منظمة تابعة للحكومة الإسبانية”.

كانت هيرموسو تمر مع بقية اللاعبات للحصول على ميداليتها أمس الأول السبت عندما وضع روبياليس يده على رأسها وقبلها على شفاهها.

وقام روبياليس أيضا باحتضان لاعبات أخريات، ووضع ذراعه حول ليتيزيا ملكة إسبانيا.

(د ب أ)