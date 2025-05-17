رئيس وزراء إسبانيا: فلسطين تنزف ولا يمكن تجاهل ما يجري في غزة

بغداد: قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، السبت، إن “فلسطين تنزف أمام أعيننا”، مشددا على عدم إمكانية تجاهل ما يجري في قطاع غزة وغض الطرف عنه.

جاء ذلك في كلمة له بالقمة العربية الـ34 المنعقدة بالعاصمة العراقية بغداد.

وأشار سانشيز إلى أن “فلسطين تنزف أمام أعيننا وما يحدث في غزة والضفة الغربية لا يمكن غض الطرف عنه”.

وكشف عن أن “إسبانيا وفلسطين تعملان على تقديم مشروع جديد للأمم المتحدة لمطالبة إسرائيل بإنهاء حصار قطاع غزة”.

وأضاف سانشيز “هنالك أرقام مهولة وغير مقبولة (في غزة) تنتهك مبدأ القانون الدولي الإنساني”، مضيفا: “علينا أن نوقف دوامة العنف هذه”.

واقترح سانشيز أن تركز الجهود على “4 أولويات، وهي إنهاء الكارثة الإنسانية في غزة على الفور، ومضاعفة الضغط على الاحتلال لوقف المذبحة في غزة، والمضي قدما لحل سياسي نحو السلام، وتعزيز الحوار الأوروبي والعربي والإسلامي لحل مشكلات المنطقة”.

وشدد على أن بلاده “ملتزمة بكل ما بوسعها للمضي قدما نحو السلام”.

(الأناضول)