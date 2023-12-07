رئيس وزراء إسبانيا يؤيّد رسالة غوتيريش غير المسبوقة: الكارثة الإنسانية في غزة لا تطاق

مدريد: أعرب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن “دعمه الكامل” للرسالة غير المسبوقة التي أرسلها الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش إلى مجلس الأمن الدولي الأربعاء للمطالبة بإرساء هدنة إنسانية في قطاع غزة.

وكتب رئيس الوزراء الاشتراكي على منصّة إكس (تويتر سابقاً) أنّ “الكارثة الإنسانية في غزة لا تطاق. أعبّر عن دعمي الكامل للأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش في تفعيله المادة 99 من ميثاق الأمم المتّحدة”.

وسانشيز، أحد أكثر القادة انتقاداً لإسرائيل في الاتّحاد الأوروبي، دعا في منشوره مجلس الأمن الدولي إلى “التحرّك فوراً وفرض وقف إطلاق نار إنساني” في الحرب الإسرائيلية على غزة.

والأربعاء، أرسل غوتيريش للمرة الأولى منذ توليه الأمانة العامة في 2017 رسالة إلى مجلس الأمن الدولي بموجب المادّة 99 من ميثاق المنظمة الأممية والتي تتيح له “لفت انتباه” المجلس إلى ملف “يمكن أن يعرّض السلام والأمن الدوليين للخطر”.

وقال الأمين العام في رسالته إنّه “مع القصف المستمر للقوات الاسرائيلية، ومع عدم وجود ملاجئ أو حدّ أدنى للبقاء، أتوقع انهيارا كاملا وشيكا للنظام العام بسبب ظروف تدعو إلى اليأس، الأمر الذي يجعل مستحيلا (تقديم) مساعدة إنسانية حتى لو كانت محدودة”.

وأضاف “قد يصبح الوضع أسوأ مع انتشار أوبئة وزيادة الضغط لتحركات جماعية نحو البلدان المجاورة”.

وحذّر غوتيريش من “أنّنا نواجه خطراً كبيراً يتمثّل في انهيار النظام الإنساني. الوضع يتدهور بسرعة نحو كارثة قد تكون لها تبعات لا رجعة فيها على الفلسطينيين وعلى السلام والأمن في المنطقة”.

وأضاف “يتحمّل المجتمع الدولي مسؤولية استخدام نفوذه لمنع تصعيد جديد ووضع حدّ لهذه الأزمة” داعيا أعضاء مجلس الأمن إلى “ممارسة الضغط لتجنب حدوث كارثة إنسانية”.

La catástrofe humanitaria en Gaza resulta insoportable. Traslado todo mi apoyo al secretario general de @UN, António Guterres, en su invocación del artículo 99 de la Carta de las Naciones Unidas. Comparto plenamente sus motivos para hacer un llamamiento al Consejo de Seguridad.… https://t.co/KxYx6muS65 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) December 6, 2023

(أ ف ب)