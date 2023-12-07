رئيس وزراء إسبانيا يؤيّد رسالة غوتيريش غير المسبوقة: الكارثة الإنسانية في غزة لا تطاق

مدريد: أعرب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن “دعمه الكامل” للرسالة غير المسبوقة التي أرسلها الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش إلى مجلس الأمن الدولي الأربعاء للمطالبة بإرساء هدنة إنسانية في قطاع غزة.
وكتب رئيس الوزراء الاشتراكي على منصّة إكس (تويتر سابقاً) أنّ “الكارثة الإنسانية في غزة لا تطاق. أعبّر عن دعمي الكامل للأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش في تفعيله المادة 99 من ميثاق الأمم المتّحدة”.
وسانشيز، أحد أكثر القادة انتقاداً لإسرائيل في الاتّحاد الأوروبي، دعا في منشوره مجلس الأمن الدولي إلى “التحرّك فوراً وفرض وقف إطلاق نار إنساني” في الحرب الإسرائيلية على غزة.
والأربعاء، أرسل غوتيريش للمرة الأولى منذ توليه الأمانة العامة في 2017 رسالة إلى مجلس الأمن الدولي بموجب المادّة 99 من ميثاق المنظمة الأممية والتي تتيح له “لفت انتباه” المجلس إلى ملف “يمكن أن يعرّض السلام والأمن الدوليين للخطر”.
وقال الأمين العام في رسالته إنّه “مع القصف المستمر للقوات الاسرائيلية، ومع عدم وجود ملاجئ أو حدّ أدنى للبقاء، أتوقع انهيارا كاملا وشيكا للنظام العام بسبب ظروف تدعو إلى اليأس، الأمر الذي يجعل مستحيلا (تقديم) مساعدة إنسانية حتى لو كانت محدودة”.
وأضاف “قد يصبح الوضع أسوأ مع انتشار أوبئة وزيادة الضغط لتحركات جماعية نحو البلدان المجاورة”.
وحذّر غوتيريش من “أنّنا نواجه خطراً كبيراً يتمثّل في انهيار النظام الإنساني. الوضع يتدهور بسرعة نحو كارثة قد تكون لها تبعات لا رجعة فيها على الفلسطينيين وعلى السلام والأمن في المنطقة”.
وأضاف “يتحمّل المجتمع الدولي مسؤولية استخدام نفوذه لمنع تصعيد جديد ووضع حدّ لهذه الأزمة” داعيا أعضاء مجلس الأمن إلى “ممارسة الضغط لتجنب حدوث كارثة إنسانية”.
La catástrofe humanitaria en Gaza resulta insoportable.
Traslado todo mi apoyo al secretario general de @UN, António Guterres, en su invocación del artículo 99 de la Carta de las Naciones Unidas.
Comparto plenamente sus motivos para hacer un llamamiento al Consejo de Seguridad.… https://t.co/KxYx6muS65
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) December 6, 2023
(أ ف ب)
((داعياً وداعياً)) ، بعدنا فقط على نطاق الحكي، والصهاينة عم يحصدوا اهل مدينة غزّة الأبرياء حصد والبيوت والبنايات كلها صارت ع الأرض.
هذا هو الشر المُطلق والقتل الجُماعي المُتعمّد الذي يجب أن ينتهي فوراً وان كل الدول الخبيثة التي ظهرت فجأة في الإعلام الدولي تقول :
“من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها”… وظهر فيما بعد انه وقانونياً: ان دول الإحتلال بالذات لا يحق لها الدفاع عن نفسها بل انه حق فقط لأصحاب هذا الوطن وهذه الأرض ، إذا الشعب الفلسطيني وحده فقط يملك هذا الحق ومع هذا كان التخطيط لإبادة اهل غزة مُبرمج قبل 7 أكتوبر.
اشرف من بعض الحكام العرب
إستخدام الأمين العام للمادة 99 وتعبير تهديد الأمن والسلم الدوليين يفضي وفق الميثاق الى استخدام الفصل السابع من الميثاق وهو فصل العقوبات وإلزام إسرائيل بالانسحاب من قطاع غزة.
وحتماً لن تسمح أمريكا بمعاقبة الاحتلال الإسرائيلي.
تحية الى الشعب الاسباني العظيم ،و الى رئيس وزرائها الحر الذي رفض الخضوع للابتزاز الامريكي الصهيوني
كلمة حق تقال اسبانيا وسانشيز اظهروا الرجولة والمروءة على الاقل اهم راي مخالف لاوربا الظالمة ودعموا فلسطين كثيرا ويدافعون بقوة عن حقوقها واعتقد اول من اعترف باوربا بحق فلسطين بدولة مستقلة وستحدث فرقا ان شاء الله
…موقف اسبانيا دون مبالغة افضل من مواقف بعض الدول العربية …كذلك من الفهم ملاحظة أنه عندما تقوم إسرائيل بحملة ضد أمين عام للامم المتحدة فان ذلك دليل قوي على نزاهته وشجاعته …لان إسرائيل بكل بساطة تخرق القانون الدولي ولا تطبق قرارات الشرعية الدولية ووظيفة الامين العام عكس ذلك تماما …إسرائيل تريد من كل العالم ان يعاملها كامريكا : دعم اعمى واخرق.
كل هذا وأصحاب القضية الاصليين لم يتحرك لهم ساكنا ولم يرجف لهم جفن
فالرجعية العربية هي من تشجع المجرم الصهيوني على التمادي لمزيد من القتل
مقابل مقاطعة منتجات الدول الارهابية مثل المانيا و امريكا و فرنسا و بريطانيا فانه يجب الاقبال على شراء منتجات الدول المحترمة مثل بلجيكا و اسبانيا و ايرلندا و النرويج لان هده الدول لديها قيم وأخلاق و ترفض الارهاب الصهيوني
ايها المطبعون المتخاذلون الساقطون في احضان امريكا وربيبتها اسرائيل حتى صرتم اسرائليين اكثر من الاسرائليين خذوا العبرة واحفظوا الدرس من مواقف كل من اسبانبا ونيكاراقوا وبوليفيا وفنزويلا وكوبا